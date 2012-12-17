На ЛЖД дополнительно привлекли 11 тыс. работников на борьбу со снежными заносами

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») на Львовской железной дороге дополнительно привлекла 11 тыс. работников на борьбу с последствиями снегопадов и метелей. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, за 9-15 декабря на территории западной части Украины выпало в виде снега больше двухмесячной нормы осадков.

Так, на периоды сильных снегопадов и метелей, согласно оперативным планам, привлечено 11 тыс. работников Львовской железной дороги. Бригады первой очереди сформированы из рабочих дистанций пути и путевых-машинных станций. Бригады второй очереди сформированы из рабочих смежных подразделений железной дороги. Вывезено около 40 тыс. куб. м снега. Кроме того, очищено 1,6 тыс. км пути.

Также в пресс-службе отмечают, что, несмотря на значительный объем работ по очистке железнодорожных путей Львовской железной дороги, изысканы резервы для оказания помощи по расчистке от снежных заносов автомобильной дороги международного значения Киев-Чоп. В частности, за 16-17 декабря предоставлено 5 единиц специальной автотракторной техники из подразделений службы путей.

В «Укрзализныце» напомнили, что для очистки железнодорожных путей от снега в подчиненных подразделениях службы пути подготовлено 13 единиц снегоуборочной техники и 22 единицы снегоочистительной техники. В летний период отремонтировано различными видами ремонта 22 снегоочистителя. Для качественной и слаженной работы снегоуборочной техники в октябре-месяце был проведен ее осенний осмотр.

Кроме снегоочистительной и путевой техники были подготовлены к работе в зимний период устройства пневмообдува и электрообогрева стрелочных переводов. Всего по железной дороге устройствами пневмообдувка оборудовано 767 стрелочных переводов, а устройствами электрообогрева - 989 стрелок. Для обеспечения бесперебойной работы устройств электрообогрева железной дорогой приобретено 400 тэнов.