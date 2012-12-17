В пяти областях Украины по-прежнему ограничено движение на отдельных участках дорог

В пяти областях Украины в связи со сложными погодными условиями продолжают действовать временные ограничения движения на отдельных участках автодорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По состоянию на 16.00 действуют временные ограничения движения на участках автодорог во Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Во Львовской области: М-06 Киев – Чоп, км 454 (с. Дубино) и км 456 – частично ограничено: осуществляется движение легковых авто и частично движение грузовых транспортных средств; Р-39 Броды – Тернополь км 16 – км 22, км 23 – км 28 – для всех видов транспорта;

На участке дороги М-06 ГАИ, МЧС и дорожные службы прилагают все усилия для скорейшего полного возобновления движение транспорта. ГАИ убедительно просит водителей воздержаться от поездок в этом направлении.

В Ивано-Франковской области ограничено движение на трассах: Р-20 Снятин-Тязев км 0-74 – для всех видов транспорта; Р-24 Татаров – Косив – Коломыя – Борщев - Каменец-Подольский км 136-172, в пределах Тлумачского и Городенковского районов, - для всех видов транспорта.

Объезд организован по дорогам в направлении г. Черновцы: Н-10 Стрый - Черновцы - Мамалыга (через Коломыю, Снятин); в направлении Тернополя - по Н-09 Мукачево – Львов; М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка км. 44 - 76 – для грузового транспорта; Н-09 Мукачево - Львов км 209 – 389 – для грузового транспорта; Н-10 Стрый - Черновцы - Мамалыга км 18 – 207 – для грузового транспорта; Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь км 0 – 31 – для грузового транспорта.

В Ривненской области действует ограничение для всех видов транспорта по трассе Р-26 Острог – Кременец – Почаев - Радивилов км 111 – 122.

Кроме того, из-за снежных заносов осложнено, а в отдельных случаях ограничено движение транспорта по местным автомобильным дорогам в пределах Здолбуновского, Березновского, Гощанского, Дубровицкого, Дубенского, Демидовского, Заречненского, Костопольского, Корецкого, Млиновского, Острожского, Рокитновского и Ривненского районов.

В Тернопольской области ограничено движение на М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (км 279-283) – для всех видов транспорта; Р-41 Обход г. Тернополя (км 20-27) – для всех видов транспорта; Р-43 Тернополь (от М-19) – Лановцы (до Р-32)» (км 25-30) – для всех видов транспорта; Р-32 «Белая Церковь – Кременец» (км 2-16) – для всех видов транспорта; Р-26 «Острог – Кременец– Почаев – Радивилов» (км 84-104) – для всех видов транспорта.

Также на территории области введено временное ограничение на движение транзитного грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения.

В Хмельницкой области действует временное ограничение движения по трассам: М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, км 191 - 272 ограничен для грузового транспорта; Н-03 Житомир – Черновцы, км 191 - 295; Р-48 Каменец-Подольский – Сатанов – Войтовцы – Белогорье, км 0 – 159 - для грузового транспорта; Т-23-08 Гуков – Дунаевцы – Могилев-Подольский, км 0 – 109 с 11.20 - для грузового транспорта.

Госавтоинспекция Украины в который раз просит водителей без неотложной необходимости воздержаться от поездок на собственном транспорте, внимательно следить по сообщениям средств массовой информации, через которые ГАИ информирует участников дорожного движения о состоянии проезда дорог.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10.00 движение транспорта было также ограничено на некоторых участках дорог в Волынской области.