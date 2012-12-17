Движение транспорта на трассе Киев-Чоп полностью возобновлено - Львовская ОГА

Во Львовской области на международной автотрассе Киев-Чоп полностью возобновлено движение для всех видов транспорта – как легкового так и грузового.

Об этом только что сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

“16 декабря из-за снежных заносов было временно прекращено движение автомобильного транспорта на международной автотрассе Киев–Чоп между с. Йосиповка Бусского района и с. Суходолы Бродовского района. Благодаря принятым мерам сегодня с 6.00 часа утра было возобновлено движение для легкового транспорта”, - отмечается в сообщении.

Как информирует Львовская ОГА, в настоящее время отменено ограничение движения транзитного грузового автотранспорта на участке международной автотрассы Киев–Чоп между с. Йосиповка Бусского района и с. Суходолы Бродовского района.

Вместе с тем, сегодня во время брифинга во Львове первый заместитель командующего Западным оперативным командованием генерал-майор Сергей Николаев отметил, что с 15.00 часа 17 декабря во Львовской области погодные условия на трассе Киев-Чоп опять начали ухудшаться — поднялся сильный ветер, началась пурга.

“Фактически, военные, ввиду такой погодной ситуации, вынуждены постоянно расчищать недавно пройденные тяжелой инженерной техникой километры”, - отметил С. Николаев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6.00 понедельника, 17 декабря, на международной автотрассе Киев - Чоп, на участке дороги между городами Броды и Буск, ликвидированы заторы и возобновлено движение легкового транспорта.

В снежных заторах на трассе Киев - Чоп на Львовщине более суток (с 17.30 субботы 15 декабря до утра 17 декабря) находилось несколько сотен людей, большое количество легковых автомобилей, грузовиков, пассажирские автобусы. Длина затора в воскресенье,16 декабря, достигала свыше 30 км.