Еврокомиссия предлагает усилить безопасность морских судов

Брюссель. Европейская комиссия предлагает усилить безопасность морских судов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном в понедельник, 17 декабря, проекте Директивы ЕС относительно судового оборудования.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, новый проект Директивы предусматривает с одной стороны, сокращение препятствий в регуляторной политике, а с другой – обеспечение надлежащего функционирования единого рынка, усиление конкуренции и рыночного надзора, в том числе, определение специального органа власти в странах-членах ЕС, который будет заниматься контролем за качеством судового оборудования, производимого в ЕС.

Проект Директивы предусматривает также сохранение специальной маркировки в виде штурвала, которая означает, что оборудование отвечает требованиям безопасности, действующим в Евросоюзе.

При этом не исключена возможность использования электронной маркировки с тем, чтобы упростить проверки и усилить защиту от контрафактной продукции.

Проект Директивы будет передан на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС.

По оценкам пресс-службы Еврокомиссии, на сегодняшний день в Европе от 5 до 6 тыс. предприятий работают в сфере производства судового оборудования.