«Борисполь» прогнозирует замедление темпов роста пассажиропотока по итогам года до 5%

Международный аэропорт «Борисполь» прогнозирует по итогам 2012 года замедление темпов роста пассажиропотока до 5% из-за реструктуризации базовых авиаперевозчиков – авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и «АэроСвит». Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил журналистам генеральный директор аэропорта «Борисполь» Антон Волов.

«Мы ожидаем, что пассажиропоток будет на 5% больше, чем в 2011 году, потому что сейчас у базовых перевозчиков – авиакомпаний «АэроСвит» и МАУ очень большая реструктуризация и финансовые проблемы, и они существенно сокращают свои полеты», - сказал он.

По словам А.Волова, «с начала зимнего расписания МАУ и «АэроСвит» на процентов 25 сократили свои полеты».

«Если ничего не изменится, то мы ожидаем существенного падения перевозок базовых перевозчиков на следующий год. Есть такая опасность», - сказал он.

Напомним, по итогам 2011 года аэропорт «Борисполь» увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2012 года базовые авиакомпании Международного аэропорта «Борисполь» – «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и «АэроСвит – Украинские Авиалинии» заявили о намерениях создать консорциум для участия в конкурсе на определение концессионера Международного аэропорта «Борисполь».

Международный аэропорт «Борисполь» заявлял, что с 28 октября 2012 года - с начала зимней навигации - намерен перевести рейсы базовых национальных авиаперевозчиков - авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины» в пассажирский терминал «D». В то же время, базовые перевозчики заявляли о невозможности в терминале «D» осуществлять стыковки внутренних и международных рейсов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

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