Аэропорт «Борисполь» принял презентационный рейс самолета Boeing 787 Dreamliner

Международный аэропорт «Борисполь» в понедельник, 17 декабря, принял презентационный рейс самолета Boeing 787 Dreamliner польской авиакомпании LOT.

Как передает корреспондент УНИАН, вылет рейса по маршруту Варшава-Киев задержался на 1 час.

Планируется, что на самолете Boeing 787 Dreamliner авиакомпания LOT будет выполнять трансконтинентальные рейсы из Варшавы.

В ноябре 2012 года LOT стала первой европейской авиакомпанией, которая получила первый из восьми самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Boeing 787 Dreamliner отличается высоким уровнем экономичности и потребляет на 20% меньше топлива, чем аналоги. Кроме того, в самолете используются композитные материалы, что позволило снизить вес самолета.

Салон Boeing 787 Dreamliner разделен на 3 класса: «элит-клуб» (бизнес-класс) с 18 полностью раскладными креслами, новый класс «премиум-клуб» с 21 местом и эконом-класс, рассчитанный на 213 пассажиров и оснащенный индивидуальными экранами на каждом кресле.

Длина самолета составляет 56,72 м, размах крыльев - 60,13 м, дальность полета – 12-15 тыс. км.

Справка УНИАН. Авиакомпания LOT - ведущий польский авиаперевозчик, выполняющий регулярные рейсы в четыре украинских города - Киев, Львов, Одессу и Донецк. Еженедельно авиакомпания осуществляет 27 рейсов в Украину, из которых 10 - по маршруту Варшава-Киев-Варшава.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. по итогам 2011 года аэропорт «Борисполь» увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

Boeing 787 Dreamliner - широкофюзеляжный двухмоторный реактивный пассажирский самолет, разработанный американской авиакомпанией Boeing для замены лайнеров Boeing-767. Создан в трех модификациях в зависимости от пассажировместимости и дальности полета.