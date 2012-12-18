Суд США отклонил иск Apple с требованием запретить продажи смартфонов Samsung

Американский суд отклонил иск Apple с требованием запретить продажи в США ряда моделей смартфонов Samsung, в которых, согласно прежнему решению суда, были незаконно использованы технологии американской компании.

Судья обосновала свое решение тем, что мобильные устройства Samsung имеют ряд отличительных черт, лишь на малую часть из которых Apple имеет патент.

Американская компания требовала запретить продажи 26 моделей телефонов Samsung. Это произошло сразу после того, как в августе суд в США признал Samsung нарушившей патенты Apple и обязал выплатить американской корпорации 1,05 млрд долл.

При этом неделю спустя Samsung выиграл патентный спор против Apple в Токио, передает Газета.RU.