Глава life:): Cлабая регуляторная госполитика формирует нездоровую конкурентную среду на рынке связи

Главный исполнительный директор оператора мобильной связи life:) Александр Баринов в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о задачах компании в 2013 году, будут ли продаваться дешевые смартфоны и что сдерживает развитие рынка мобильной связи в Украине.

- Александр Алексеевич, в начале декабря исполнилось два года, как Вы пришли в life:). Какой период был за это время наиболее сложным?

- Я бы не сказал, что были сложности. Было немного волнительно первые два месяца, когда определяли направление движения компании. Нащупывали, так сказать, тропинку. Дело в том, что у меня была принципиальная позиция – не приходить в компанию с волшебной папкой с надписью «Стратегия», а создавать ее вместе с существующей управленческой командой. И вместе претворять в жизнь.

- А когда поняли, что пошли правильной дорогой?

- Когда появились первые плоды стратегии. Собственно, результаты за два года говорят сами за себя: мы увеличили абонентскую базу на 2 млн человек, доход - на 30%, ЕВITDA - на 50%. Это показатели, которыми может гордиться любая команда.

- Но по международным стандартам отчетности компания все еще работает в убыток…

- По международным стандартам – да, мы пока в убытке. По национальным – за 9 месяцев компания получила 80 млн грн прибыли. Но поверьте, выйти в плюс – это не та цель, которую перед нами ставили акционеры. Ее можно легко достигнуть технически. Хорошо поставленный бизнес характеризуется двумя показателями – динамикой роста доходов и операционной эффективностью. У нас с этими показателями все отлично.

- То есть, акционеры Вашей работой довольны?

- Цели ставят акционеры. И если мы цели выполняем, то смею, надеяться, что акционеры довольны (смеется).

- В каких регионах наблюдается наибольший рост абонентов?

- Исторически сильные позиции у нас в столице. Здесь доля компании превышает 25%. Активный рост нашей базы наблюдается на западе Украины (+36% за год) и на востоке (+28%). В отдельных регионах мы очень незначительно отстаем по доле от оператора лидера в регионе: например, в Черниговской области мы – второй по абонбазе оператор с разрывом всего 0,5%.

- Сколько среди абонентов пользователей мобильного Интернета?

- Сейчас во всей своей коммуникации мы говорим, life:) – оператор твоего смартфона, так как предоставляем на рынке самые выгодные тарифы для абонентов мобильного интернета. В настоящий момент у нас 2,5 млн пользователей мобильного интернета, что составляет 30% активной абонентской базы life:). При этом половина из них использует смартфоны последнего поколения, прирост которых за 2012 год составил 42%.

- Какие задачи стоят на 2013 год?

- По нашим прогнозам, год обещает быть весьма непростым. Экономическая ситуация пока полна неопределенностей. Это касается и национальной валюты, и роста ВВП. Конечно, мы готовы к любому развитию событий, поэтому в компании всегда есть минимум два сценария - оптимистический и пессимистический. Если говорить о задачах, то у нас одна цель – расти по всем основным бизнес-показателям.

- Сколько будет инвестировано в развитие компании в 2013 году?

- Мы не раскрываем точный объем планируемых инвестиций. Но он будет не ниже той суммы, которую мы инвестировали в этом году. У нас очень много проектов на 2013-ый. В частности, - завершение процесса замены оборудования на востоке Украины, что позволит значительно увеличить емкость сети life:). Кроме того, запланирован апгрейд оборудования в Центральном регионе страны.

- Будет ли компания и дальше инвестировать в покрытие?

- Проект создания покрытия практически завершен. Мы достигли паритета с нашими конкурентами. Теперь на повестке дня другой, не менее важный вопрос – поддержание качества сети. Сегодня могу смело говорить о том, что, с точки зрения доступности сети, услуг и скорости передачи данных, мы во многих регионах превосходим наших конкурентов. Более того, согласно исследованиям компаний-производителей оборудования, скорость мобильного интернета от life:) по технологии EDGE на 24% выше, чем такой же показатель в других странах Европы и Азии, а качество соединения не опускается ниже 99,2%, в то время как в мире в среднем этот показатель составляет 98,6%.

- Обрывы не случаются?

- Масштабные – нет, а мелкие обрывы – это, к сожалению, неотъемлемая часть жизни любого оператора в силу тех же погодных условий, особенно ощутимых в зимний период. Поэтому работа над сетью – постоянный процесс, компания ведет круглосуточный мониторинг, техническое обновление, корректирование, оптимизацию и прочее.

- Как известно, у «Астелита» два акционера — Turkcell и SСM (СКМ) Рината Ахметова. У них одно видение развития компании?

- Стратегическое видение акционеров совпадает. Более того, задача руководителя компании - синхронизировать интересы компании с интересами акционеров и государства. С моей точки зрения, мне удается поддерживать конструктивный диалог с акционерами. Акционеры не вмешиваются в операционную деятельность, но есть понятный и прозрачный механизм их привлечения к решению стратегических вопросов.

- В середине ноября один из топ-менеждеров Turkcell заявил, что в 2013 будут продаваться недорогие смартфоны под маркой Turkcell. Буквально сразу Вы заявили, что это особенности национального перевода. Так будут или не будут продаваться смартфоны?

- Это действительно особенности перевода. Под телефонами Turkcell подразумевался программно-аппаратный комплекс, который был создан турецким мобильным оператором. Turkcell, располагающий сильной командой разработчиков и программистов, создал свою версию смартфона под ОС Андроид и ряд приложений к нему. В первую очередь, он предназначен для рынков, где есть связь третьего поколения, например, Турции и Беларуси. Что касается Украины, то, кроме того, что у нас по сути нет 3G, нужно учитывать национальные особенности дистрибуции: продажа телефонов у нас не является бизнесом мобильных операторов. Здесь чрезвычайно конкурентная среда и, когда мобильный оператор выходит на этот рынок, ему приходится конкурировать с такими брендами, как LG, HTC Samsung и т.д. Возникает вопрос: насколько мы обладаем конкурентным преимуществом для эффективной работы на этом рынке?

- Но у life:) уже был опыт продажи телефонов.

- Совершенно верно. На тот момент мы посчитали, что это правильное тактическое решение. Наша задача была – вывести на рынок дешевый телефон и стать, таким образом, катализатором, заставившим производителей снизить цены. И нам это удалось.

- Почему бы не вернуться к этой миссии и снизить цены на смартфоны?

- Здесь нужно все взвесить и понимать, ради чего мы это делаем. К примеру, разработанный телефон Тurkcell обладает технологией NFC, с помощью которой осуществляются мобильные платежи. Если будем видеть, что рынок готов к подобному сервису, мы снова станем таким катализатором. Если на рынке появится технология 3G и у потребителей возникнет потребность не просто в смартфонах, а в готовых решениях, то мы будем готовы их продавать. Но в «продаже ради продажи» оператор не может конкурировать с производителями – у нас разные задачи и возможности.

- Кстати, по поводу 3G. Вы продолжаете утверждать, что инвестиции в связь нового поколения весьма рискованные?

- Есть несколько факторов, которые формируют мою точку зрения. Во-первых, рынок телекоммуникаций в Украине находится в фазе замедления. А внедрение технологии 3G потребует существенных инвестиций. Это означает, что есть значительный риск их невозврата.

Второй фактор. Мир уже движется в направлении технологии четвертого поколения, поэтому существует риск, скажем, «купить уже гнилые бананы». Технологии все-таки имеют свой жизненный цикл. И в то время, как во всем мире начинают применять более гибкую и эффективную для передачи данных технологию 4G, в Украине никак на запустят полноценно связь третьего поколения.

- Коль одним из акционеров «Астелита» является турецкий оператор, не могу не спросить о развитии рынка мобильной связи в Турции…

- Если вкратце, то рынок мобильной связи сильно зависим от общей экономической ситуации в стране. Как известно, сегодня Турция - одна из самых быстрорастущих экономик Европы. И это во многом стимулирует рост телеком-рынка. Если говорить о потребителях, то в Турции абоненты весьма открыты к инновациям и новым продуктам.

Безусловно, Турция достаточно непростая страна с точки зрения географического ландшафта. И, несмотря на это, сегодня 3G сеть Turkcell по скорости передачи данных опережает операторов США – AT&T, Verizon, T-Mobile, работающих в 4G.

Хочу обратить внимание на тот факт, что в стране работает несколько мобильных операторов и как следствие в Турции внедряется жесткая регуляторная политика. Например, наш акционер - Тurkcell - признан оператором с существенной рыночной долей, что в свою очередь вынуждает его утверждать с регулятором как цены, так и ассиметричные ставки интерконнекта с другими операторами.

- То есть, созданы честные условия для всех игроков?

- Да. Давайте на минуточку представим, каким был бы рынок, если бы он не поддавался регулированию. Стал бы Тurkcell внедрять инновации, новые технологии, контролируя 60% рынка просто потому, что он первым построил свою сеть? Была бы возможна здоровая конкуренция без вмешательства регулятора? Думаю, что ответ скорее нет, чем да.

Но здесь государство проявило мудрость. Поставив ограничения, оно перенаправило фокус лидирующего оператора на поиск новых идей и нового конкурентного преимущества. Так, Тurkcell начал развивать собственный R&D центр, разрабатывающий приложения, смартфоны и другие программные продукты для оператора. Сегодня ни один мобильный оператор не может похвастаться таким мощным собственным центром разработчиков и таким количеством программистов.

- В таком случае, какие преимущества и недостатки украинского рынка мобильной связи?

- Преимущество одно - рынок большой, высокообразованный и открытый к новым технологиям. А вот что касается недостатков, то, в первую очередь, отмечу слабую регуляторную политику государства. Это ведет к формированию нездоровой конкурентной среды, что сдерживает развитие рынка и приток новых технологий. К примеру, если рынок мобильной связи до кризиса составлял почти 6 млрд долл., то по результатам 2011 года доход мобильных операторов не дотянул и до 4 млрд долл. Получается, что рынок деградировал. Если посчитать суммарно объем инвестиций, который сделали все мобильные операторы, то окажется, что объема рынка недостаточно, чтобы покрыть даже амортизацию инвестированных средств.

- Но у меня сложилось противоположное мнение. Мне кажется, у регулирующих органов, к примеру, Антимонопольного комитета, слишком пристальное внимание к работе мобильных операторов.

- Когда Антимонопольный комитет применяет или угрожает штрафами – это свидетельствует об определенных нарушениях на рынке и о том, что на нем есть все условия для злоупотреблений. То есть, это своего рода сигнал о болезни. В то же время необходимо смотреть и на ее причины. На телеком-рынке – это отсутствие определения и регулирования доминирующих операторов.

Напомню, что еще три года назад ставки интерконнекта вообще никак не регулировались. А если крупные операторы могут устанавливать ставки доступа в свою сеть, то этим рынком управляют именно крупные операторы, а отнюдь не государство. В результате трафик замкнулся внутри сети операторов, а межоператорское взаимодействие свелось к минимуму. О честной конкуренции в таких условиях речи быть не может.

- Но некоторые операторы говорят, что у них самые низкие цены и не понимают, когда к ним высказывают претензии.

- Цена - не единственный критерий честной конкуренции. Когда вы занимаете 90% рынка в каком-то регионе, то во всем мире это называется монополизмом. Если государство устраивает такая ситуация, тогда логично признать отсутствие конкуренции и отдать монополисту весь частотный ресурс и не критиковать его политику, в том числе и ценовую.

- Как life:) относится к переносу номера?

- Переносимость номера, безусловно, нужна. Сегодня абонент жестко привязан к одному оператору номером, большим объемом внутрисетевых звонков, дорогими звонками на сети других операторов. Чтобы абонент мог получить вожделенную свободу переходить и сохранять номер, нужно сделать еще ряд шагов, в частности, снизить или даже «сломать» барьеры между сетями. Иными словами, мало отменить «крепостное право» на абонента, важно дать ему истинную свободу передвигаться между сетями.

Только так абонент сможет выбрать себе оператора мобильной связи, не оглядываться, какой оператор у друзей и родственников. Кстати, именно из-за барьеров сегодня абоненты подключаются к двум операторам одновременно и носят по несколько телефонов. Такого нигде в мире нет. Это не нормально.

- На украинском рынке идет непримиримая борьба между операторами мобильной связи. Возможны ли точки соприкосновения?

- Да, мы жестко отстаиваем позиции. Но есть общие проблемы, по которым всем трем операторам необходимо искать решения. Такой подход будет все более актуальным при дальнейшем развитии технологии. Нам придется не только конкурировать, а и кооперироваться, потому что частотный ресурс и технологии ограничены. Нам придется учиться работать вместе, как это произошло в Скандинавии, где операторы совместно строят и используют сети нового поколения. Постепенно мы тоже начинаем такой диалог. Первый пример - создание совместной сети в киевском метро.

- А есть движение вперед по этому проекту?

- Движение идет. На данном этапе все три компании согласовали выбор решения, на котором будет реализовываться проект. Это одна из самых современных систем, позволяющая абоненту в метро получать высококачественные услуги по передачи данных – услугу, которая наиболее удобна для подземного транспорта. Ориентировочная дата завершения построения системы – декабрь 2014 года, но запускаться она будет поэтапно, т.е. услуги будут предоставляться на отдельных станциях и в пролетах между ними с 2013 года. Мы все должны понимать, что строить сеть в метро – непростая задача из-за ограниченности времени, отведенного для работ. Это, как правило, – 4 часа ночного времени.

Будем надеяться, что этот совместный проект не только подарит больше комфорта киевлянам, но и в целом покажет эффективность межоператорского сотрудничества на практике.

Николай Бабич (УНИАН)