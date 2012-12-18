Железнодорожники обеспечивают бесперебойную работу отрасли в сложных погодных условиях

Железнодорожники принимали все возможные меры для обеспечения бесперебойных безопасных перевозок пассажиров и грузов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), на протяжении последних суток, 16-17 декабря, из-за сложной метеорологической ситуации с нарушением графика движения последовали 18 пассажирских поездов, 11 поездов железнодорожникам удалось ввести в график движения, также железнодорожники смогли уменьшить время задержек 10 поездов.

На ликвидации последствий сложных погодных условий, очистки стрелочных переводов и путей от снежных заносов, а также вокзалов и станций задействовано более 11 тыс. железнодорожников и почти 90 единиц специальной снегоуборочной техники.

Ухудшение погодных условий на протяжении последних суток наблюдалось на территории Юго-Западной (ЮЗЖД), Львовской (ЛЖД) и Донецкой (ДЖД) железных дорог. Здесь толщина снежного покрова на отдельных станциях достигает 50 см.

На ЮЗЖД из-за обильных снегопадов толщина снежного покрова на путях составляла до 50 см, кроме того, снегопады привели к падению на пути более 60 деревьев высотой 12-25 метров.

ЮЗЖД задействовала 18 снегоуборочных машин СМ-2, 16 снегоочистительных машин серии СДП и привлекала в сутки для борьбы со снегом от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. работников железной дороги. Больше всего железнодорожников было задействовано для борьбы со снегом в ночь с 12 на 13 декабря - около 8 тыс. работников, 29 машин СМ-2, 13 СДПМ, 2 шт. ЦУМЗ.

Всего для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов на ЮЗЖД подготовлены 22 снегоуборочные машины серии СМ-2, 35 снегоочистительные машины СДП и 410 единиц автодорожной снегоочистительной техники.

В структурных подразделениях ЮЗЖД созданы дежурные аварийные бригады.

Всего с начала борьбы со снегом с территорий станций ЮЗЖД вывезено около 100 тыс. куб. м снега.

На ДЖД сложные погодные условия - интенсивный длительный дождь при минусовой температуре, стали причиной обледенения контактного провода толщиной 3 - 4 см на Донецком и Харьковском узлах, что осложнило движение электропоездов и стало причиной сбоев в графике движения.

Для борьбы с обледенением была задействована вся специальная техника: все имеющиеся маневровые тепловозы, 28 тепловозов с вибропантографами и 9 специальных дрезин службы электроснабжения. В частности, на участках обледенения применяли специальные методы обогрева контактной сети.

Кроме того, по данным метеорологического центра ДЖД за последнее время выпала двухнедельная норма снега. Высота снега в Мариуполе и Красноармейске не превышает 10 см, в Дебальцево, Ясиноватой, Красном Лимане до 25 см, Артемовске 26 см, в Луганске до 30 см.

За последние сутки на дороге работало 15 единиц снегоочистительной и снегоуборочной техники, задействовано 2893 работников, убрано 10,365 тыс. куб. м снега. Основные работы велись в направлении станций Ясиноватая, Донецк, Красный Лиман, Дебальцево, Иловайск, Славянск и Никитовка.

Для оперативного реагирования на Донецкой железной дороге работает штаб по борьбе с непогодой, в котором установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятия. Согласованы планы борьбы с непогодой и определены места выгрузки снежных масс. На железной дороге всего подготовлено 47 единиц специальной техники: 22 снегоочистители и 25 снегоуборочных машин.

12 декабря повторилась ситуация с обледенением контактной сети. Из-за интенсивного длительного дождя и мокрого снега при минусовой температуре на донецком направлении усложнился движение пассажирских поездов. В частности, вне графика на дороге прошло 12 пассажирских поездов, в том числе 3 скоростных (категории Intercity +).

На некоторых участках ЮЖД 6-7 декабря также отмечалось обледенение контактного провода. Это, а также сбои графика на территории ДЖД привели к ряду сбоев в графике движения поездов, которые ожидали своей очереди на прохождение участками, где произошло обледенение.

На ЛЖД за последние сутки пути от снега убирали 8 снегоуборочных машин, которые вывезли более 9,2 тыс. куб. м снега. За сутки на работу по уборке снега привлекли более 2 тыс. человек.

Кроме того, работники ЛЖД приняли участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, которая сложилась на трассе Киев-Чоп, направив на борьбу со снежными заносами на дороге тяжелую технику (бульдозеры), более двух десятков квалифицированных бульдозеристов, машинистов и водителей.

В то же время, на территории ЛЖД в декабре 2012 года ни один поезд формирования украинских или зарубежных железных дорог, несмотря на снегопады, которые накрыли железную дорогу от Ужгорода до Тернополя и от Черновцов до Ковеля, не был выбит из графика.

«Пассажиры железнодорожного транспорта никогда не остаются один на один с проблемами, связанными с движением поездов. Железная дорога, как никто другой, заинтересована в стабильном графике движения поездов, так как любое отклонение от графика ведет к осложнениям в работе железнодорожного транспорта и увеличению эксплуатационных расходов на обеспечение перевозок. Железная дорога в любом случае доставляет пассажиров и грузы к месту назначения», - отмечают в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Для бесперебойной работы в зимний период 2012-2013 годов в структурных подразделениях путевого хозяйства железных дорог Украины подготовлено 127 единиц снегоочистительной техники (СДП, СДПМ), 105 единиц снегоуборочной техники (СМ-2), из которых на ДЖД - 17одиниць снегоочистительной и 25 единиц снегоуборочной техники, на ЛЖД соответственно 22 и 13 единиц, на ОЖД - 21 и 7 единиц, на ПЖД - 17 и 22, на ЮЗЖД - 35 и 22, на ЮЖД - 15 единиц снегоочистительной и 16 - снегоуборочной техники.

Для обеспечения бесперебойного движения поездов подготовлено 14,378 тыс. стрелочных переводов, оборудованных системой пневмообдувкой. Для обеспечения сжатым воздухом систем пневмообдувки стрелочных переводов в путевом хозяйстве подготовлено к работе в зимний период 267 компрессоров.

Кроме того, в путевом хозяйстве используется система электрообогрева стрелочных переводов. Такими системами на железных дорогах Украины оборудованы 2,295 тыс. стрелочных переводов, все 100% которых подготовлены к работе зимой.