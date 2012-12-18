Работы по борьбе со снегом продолжаются на Юго-Западной, Донецкой и Львовской железных дорогах

Самые масштабные работы по борьбе со снегом продолжаются на железнодорожных узловых станциях, вокзалах, платформах и путях на территории Юго-Западной (ЮЗЖД), Донецкой (ДЖД) и Львовской (ЛЖД) железных дорог.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), на территории этих дорог в течение последних нескольких суток наблюдается ухудшение погодных условий.

На протяжении последних суток толщина снежного покрова в районе станций Жмеринка достигает 50 см, Коростень - 40 см, Киев - 35 см (ЮЗЖД), Тернополь - 30 см и Ивано-Франковск - 25 см (Львовская железная дорога).

При этом движение поездов не прекращается, вокзалы работают в обычном режиме.

Кроме того, в «Укрзализныце» отмечают, что обильные снегопады и метели в течение последних двух недель привели к падению на пути и линии электроснабжения более 100 деревьев высотой 25-30 метров, что затруднило движение поездов на участках Жмеринка - Винница, Жмеринка - Хмельницкий, Шепетовка - Коростень, Козятин - Фастов, Фастов - Киев, Васильков-Мотовиловка и на направлении Киев-Коростень, особенно на участках Спартак-Тетерев-Ирша-Пенизевичи ЮЗЖД.

Деревья находились за чертой полосы отвода железной дороги.

Деревья повредили линии электроснабжения железных дорог 11 и 16 декабря.

«Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и в связи с проведением восстановительных работ часть поездов на указанных направлениях курсировала с ограниченной скоростью. Повреждение железнодорожной инфраструктуры оперативно ликвидировали аварийные бригады», - сообщает «Укрзализныця».

Напомним, ежесуточно на ликвидации последствий сложных погодных условий, очистке стрелочных переводов и путей от снежных заносов, а также вокзалов и станций задействовано более 11 тыс. железнодорожников и почти 90 единиц снегоочистителей и снегоуборочной техники.

Справка УНИАН. В структурных подразделениях ЮЗЖД созданы дежурные аварийные бригады, задействованы 18 снегоуборочных машин СМ-2, 16 снегоочистительных машин серии СДП.

Ежесуточно в борьбе со снегом участвуют от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. работников железной дороги.