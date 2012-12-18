Несмотря на непогоду, железные дороги ежесуточно отправляют в рейс около 2 тысяч поездов

Железные дороги Украины ежесуточно отправляют в рейс около 2 тыс. пригородных поездов и поездов дальнего следования.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в среднем за сутки отправляется около 432 пассажирских поезда дальнего следования, перевозящих около 180 тыс. пассажиров.

В пригородном сообщении ежесуточно отправляется около 1,5 тыс. поездов, перевозящих около 1 млн пассажиров в сутки.

«Благодаря круглосуточной самоотверженной и ответственной работе работников железных дорог Украины, на сегодняшний день не было отменено ни одного рейса поездов, а их задержки, возникающие вследствие действия природной стихии, были максимально минимизированы. Все пассажиры были доставлены к местам назначений», - сообщает «Укрзализныця».

Кроме того, несмотря на непогоду, железные дороги Украины в среднем за 11 месяцев ежесуточно нагружают около 16 тыс. вагонов, которые в сутки перевозят около 1,04 млн тонн грузов.

«За последние недели в связи с сильными снегопадами и метелями, которые остановили движение автотранспорта в западных и центральных регионах, железные дороги Украины стали безотказным перевозчиком пассажиров и грузов», - отмечают в «Укрзализныце».

Также железная дорога помогает техникой и людьми работникам дорожных служб. В частности, на ликвидации последствий снежных заносов на трассе Киев-Чоп работало семь единиц тяжелой техники (бульдозеры) и для помощи дорожникам работники железных дорог привлекли более двух десятков квалифицированных бульдозеристов, машинистов и водителей.

«Железнодорожный транспорт - единственный вид транспорта, который несмотря на общую убыточность пассажирских перевозок, исключительно из соображений государственных позиций и социальной ответственности назначает дополнительные рейсы на пиковые периоды перевозок», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" увеличила количество рейсов дополнительных поездов, назначенных на новогодние и рождественские праздники, до 212. В западном направлении будет осуществлено 153 рейса, в крымском направлении - 42 рейса.

Справка УНИАН. На ликвидации последствий сложных погодных условий, очистки стрелочных переводов и путей от снежных заносов, а также вокзалов и станций задействовано более 11 тыс. железнодорожников и почти 90 единиц специальной снегоуборочной техники.