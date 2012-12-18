Мариупольский порт объявил ледовую кампанию

Мариупольский морской торговый порт, входящий в пятерку крупнейших портов Украины, с 00.00 часов 18 декабря объявил ледовую кампанию.

Как говорится в сообщении порта, проводка судов будет осуществляться ледоколом «Капитан Белоусов» с помощью буксиров ледового класса «Портовик» и «Капитан Гисич».

Толщина льда в акватории и на подходном канале — 10-20 см.

Справка УНИАН. Мариупольский морской торговый порт - ведущий порт на Азовском море, находится в северо-западной части Таганрогского залива. Навигация в порту длится круглый год.

Порт обеспечивает переработку навалочных, насыпных, генеральных, тяжеловесных, негабаритных грузов, контейнеров и др., а также наливных по варианту "борт - борт".

Территория порта составляет 74,4 га. Длина причальной линии - 4,2 км.

В 2011 году Мариупольский порт инвестировал более 62 млн грн собственных средств в пополнение парка перегрузочной и специальной техники.

Мариупольский МТП за 9 месяцев 2012 года переработал 10,314 млн тонн грузов - на 7,14% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.