ПЖД создала 210 дежурных бригад для обеспечения бесперебойной работы в зимнее время

Приднепровская железная дорога (ПЖД) для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы в сложных условиях зимней непогоды создала 210 дежурных аварийных бригад, в том числе 92 - для ремонта зданий и сооружений и 75 - для ликвидации последствий аварийных сбоев в подаче электроэнергии.

Как сообщает ПЖД, также сформированы специальные бригады для очистки от снега пути и стрелочных переводов. При этом бригады, в состав которых входят железнодорожники, военные и работники территориальных предприятий и организаций, будут задействованы в период сильных снегопадов и метелей.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного движения пассажирских и грузовых поездов при сложных погодных условиях на ПЖД стрелочные переводы оборудовали электрообогревом и пневмообдувкой, задействовали снегоуборочную путевую и автодорожную технику, а также осуществляют антигололедные мероприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.