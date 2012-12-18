ПЖД за 11 месяцев в дальнем сообщении перевезла около 21 млн пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 11 месяцев 2012 года перевезла в дальнем сообщении около 20,922 млн пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в ПЖД.

В частности, за 11 месяцев ПЖД перевезла 725 человек с ограниченными физическими возможностями, 2,617 тыс. инвалидов Великой Отечественной войны, 881 участника ВОВ, 70 тыс. студентов вузов и ПТУ, 342,314 тыс. детей 6-14 лет, 15,091 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки, 9,75 тыс. детей-инвалидов всех категорий, 28 детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, 16 детей погибших шахтеров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.