МАУ планирует увеличить количество собственных направлений в 2 раза

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует в 2013 году увеличить количество собственных направлений в 2 раза.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

«На 2013 год мы прогнозируем, что у нас количество собственных направлений МАУ увеличится в 2 раза, соответственно, вырастут и объемы перевозок», - сказал она.

По словам Е. Сацкой, в частности, МАУ введет 23 новых международных направления и 5 новых внутренних.

При этом, новые направления будут открываться в рамках код-шеринговых соглашений.

«Это будет в рамках код-шеринговых соглашений, но мы планируем, что оперирующим перевозчиком на этих маршрутах будет МАУ», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) прогнозирует увеличение пассажиропотока по итогам 2012 года с 2,1 млн до 2,8 млн пассажиров.

Генеральный директор Международного аэропорта «Борисполь» Антон Волов прогнозировал, что аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года замедлит темпы роста пассажиропотока с 20% до 5% из-за реструктуризации базовых авиаперевозчиков – авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и «АэроСвит».

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) расширила код-шеринговые соглашения с авиакомпанией «АэроСвит» в сезон IATA Зима 2012-2013 и сезон IATA Лето 2013 для обеспечения транзитных перелетов украинских и иностранных пассажиров.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.