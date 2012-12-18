Кабмин разрешил устанавливать аэропортовые сборы в иностранной валюте

Кабинет министров Украины разрешил устанавливать аэропортовые сборы в иностранной валюте.

Это закреплено постановлением правительства №1155 от 14 декабря о внесении изменений в соответствующее постановление №1548 от 25 декабря 1996 года.

Кроме того, этим постановлением Кабмин разрешил устанавливать в иностранной тарифы на обработку внешнеторговых и транзитных грузов в морских и речных портах, сборов, которые предоставляются судам заграничного плавания в морских портах, а также ставки платы за услуги по аэронавигационное обслуживание в аэропортах.

Напомним, на сегодняшний день в компетенции аэропорта находится, в частности, плата за наземное обслуживание воздушных судов. Государство регулирует размер трех сборов: сбора за взлет и посадку, пассажирского сбора и сбора за авиабезопасность.

При этом авиакомпания платит сбор за взлет и посадку, остальные сборы включены в стоимость билета пассажира и не предполагают расходов для авиакомпании.

Сбор за взлет и посадку для авиакомпаний на внутренних рейсах для самолета Boeing 737 массой 55 тонн составляет 1,05 доллара за 1 тонну взлетной массы.

Аэропортовый сбор, который покрывают пассажиры при покупке билета, на внутренних линиях составляет 2,5 доллара с пассажира, а сбор за авиабезопасность - 1,5 доллара с пассажира.

Речь идет о тарифах на обработку внешнеторговых и транзитных грузов в морских и речных портах, собрании, которые предоставляются судам заграничного плавания в морских портах, а также ставках платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию в аэропортах и ​​аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов и пассажиров.

Справка УНИАН. На сегодняшний день аэропортовые сборы установлены приказами Минтранссвязи Украины от 14 апреля 2008 года № 433 «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах Украины», от 26 марта 2008 года № 337 «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в государственном предприятии «Международный аэропорт «Борисполь»», приказом Минтранса от 5 мая 1998 года № 169 «Об утверждении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в международном аэропорту «Днепропетровск»».