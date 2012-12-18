Люблинский аэропорт рассчитывает на запуск прямых рейсов из Украины

Варшава. Открытый на этой неделе новый аэропорт в городе Люблин на востоке Польши рассчитывает на привлечение украинских авиапассажиров, которые сейчас пользуются услугами ряда других польских аэропортов, и надеется на запуск в 2013 году непосредственных рейсов из Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Люблинского аэропорта Петр Янковский во вторник.

Он отметил, что не располагает информацией о том, какие новые рейсы могут появится в следующем году, в том числе, с восточного направления, заметив, что такие данные в первую очередь предоставляют авиалинии.

"Мы планируем побороться не только за рынок ближнего Востока, но и дальнего", - сказал пресс-секретарь аэропорта.

Собеседник агентства сообщил, что в аэропорту сейчас выполняют рейсы на Лондон, Дублин и Осло две лоукост-компании, среди которых работающая в Украине Wizzair, а также крупнейшая дешевая авиалиния в Европе - Ryanair.

Представитель аэропорта затруднился спрогнозировать, сколько пассажиров из Украины, которые сейчас пользуются услугами ряда других польских аэропортов для поездок по Европе, выберут теперь Люблин, который находиться ближе всего к Восточной границе.

Он предположил, что в первый год работы Люблинского аэропорта, который стал тринадцатым в Польше, его услугами воспользуются около 300 тыс. пассажиров.

П.Янковский заметил, что сооружение аэропорта обошлось польским налогоплательщикам в около 135 млн долл., добавив, что расходы на его содержание будут покрыты при ежегодной перевозке 0,5 млн пассажиров.

Новый аэропорт, который официально был открыт в понедельник, 17 декабря, находится в 15-ти минутах езды от центра города Люблин.

Как сообщал УНИАН, летом текущего года в 40 километрах от Варшавы был открыт новый аэродром Modlin для дешевых авиалиний, которые ранее неоднократно обвиняли крупнейший аэродром в Польше – Варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена - в завышенной стоимости услуг.

Справка УНИАН. В прошлом году услугами 11 польских аэродромов воспользовались 21,7 млн человек, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

Более 40% авиапотока обслужил столичный аэродром им. Ф.Шопена.

Из дешевых авиалиний в Польшу из Украины летает только Wizzair - в аэропорт на юге страны "Катовице-Пижовице" из Киева.