Начальник ИМТП: Рост грузооборота не гарантирует роста прибыли - все зависит от ситуации на рынке

Ильичевский морской торговый порт входит в пятерку крупнейших морских портов Украины. Сегодня этому предприятию, как и другим отечественным портам, приходится решать сложные вопросы - недостаток глубин, старение техники, падение грузопотоков. О том, как Ильичевский порт планирует преодолеть эти и некоторые другие, нехарактерные для прочих портов, проблемы, в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал начальник ИМТП Александр Григорашенко.

В будущем году капитальные инвестиции вырастут на треть

- ИМТП заявлял о планах в 2012 году инвестировать в обновление и модернизацию техники около 15 млн евро (по нынешнему курсу - около 150 млн грн). Каким был фактический объем вложений и на что средства были направлены?

Начальник ИМТП А.Григорашенко

- За 10 месяцев текущего года капитальные инвестиции Ильичевского порта составили 148 миллионов гривен, что на 52 миллиона гривен больше прошлогоднего показателя. До конца года в покупку новой техники мы намерены инвестировать ещё около 10 млн грн. Таким образом, фактический объем инвестиций в обновление и модернизацию техники в 2012 году полностью соответствует тем задачам, которые мы перед собой ставили.

Более 87 миллионов гривен были направлены на приобретение и модернизацию перегрузочного оборудования, машин и механизмов. Как и планировалось, мы приобрели два крана-манипулятора Sennebogen, которые используются для навалочных и генеральных грузов, а также дизель-генератор для плавкрана «Богатырь». Кроме того, портом были куплены электромагниты для портальных кранов, 5 единиц тракторов для грузовых работ, железобетонные массивы для ограждения бунтов с сыпучими навалочными грузами, оборудование для переоснащения трансформаторных подстанций и прочие механизмы. Затраты на капитальное строительство в этом году составили 4,4 миллиона гривень. В рамках реализации программы модернизации портальных кранов были выполнены работы по дооборудованию третьей пары кранов «Сокол». В общей сложности, на модернизацию существующего технического парка было направлено 52,7 миллиона гривен.

- Какой объем инвестиций запланирован на 2013 год и на что их планируется направить?

- В 2013 году нам предстоит масштабная работа по развитию предприятия. По нашим предварительным подсчетам, объем капитальных инвестиций в 2013 году составит более 200 миллионов гривень.

Прежде всего, мы планируем реализовать амбициозный проект по углублению подходного канала до 17 м. На это в 4 квартале 2013 года будет привлечено 70 миллионов гривень. Более 30 миллионов гривень порт направит на покупку портального крана «Сокол» грузоподъемностью 32 тонны. В третьем квартале мы планируем приобрести второй дизель-генератор для плавкрана «Богатырь».

Для улучшения экологического контроля в акватории порта будет приобретено нескольких сотен метров современных боновых заграждений. Значительная часть инвестиций будет направлена на обустройство системы пожаротушения и вентиляции крытого склада, покупку 10 автопогрузчиков грузоподъемностью 1,5 тонн, железнодорожных весов и автотранспорта.

Пропускную мощность можно увеличить почти вдвое. С помощью закона о портах

- Какие грузопотоки были для порта основными в 2012 году, какие будут в 2013 году?

- В этом году мы довольны результатами переработки зерновых грузов. Этому в значительной степени способствовало наличие специализированных стивидорных мощностей в порту. На такой же объём (около 2 миллионов тонн в год) мы рассчитываем и в 2013-ом.

Также нас радуют объемы переработки импортного угля, масла и автотехники. Думаю, что эти грузы, наряду с контейнерами, серой и чугуном останутся нашей основной номенклатурой.

Благодаря росту значимости черноморского рынка паромных и «ро-ро» перевозок (перевозки накатных грузов — ред.), в этом году Ильичевский порт значительно улучшил показатели по переработке автотехники. За 11 месяцев предприятием было обработано более 113 тысяч единиц средств транспортировки, что на 14,5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Не скрою, мы ожидаем небольшого снижения по рудным грузам в связи с общемировым кризисом металлургической промышленности.

- А каковы планы/возможности привлечения новых грузопотоков?

- Мы по-прежнему прилагаем максимум усилий для привлечения генеральных грузов, но неравные возможности Ильичевского МТП в сравнении с другими портами Большой Одессы очевидны (железнодорожный тариф доставки грузов в ИМТП выше, чем в Одесском порту или порту «Южный» - авт.). И без решения проблемы понижающего коэффициента для Ильичевского порта со стороны украинской железной дороги грузы по-прежнему не будут доходить до Ильичевска, ведь разница в тарифе колеблется от 1 до 2-х долларов за тонну.

- Летом 2012 года после двухлетнего перерыва порт возобновил перевалку сахара. Сколько тонн сахара перевалено за 2012 год, есть ли контракты на перевалку этого груза в 2013 году и в каких объемах?

- К концу года мы выходим на цифру 190 тысяч тонн сахара. Это достаточно небольшие производственные объёмы и прогнозировать их увеличение в будущем году сложно. Все зависит от возможностей и ситуации на рынке, а также от благоприятных тарифных условий. В этом году, к примеру, Мининфраструктуры установило для Ильичевского порта понижающий коэффициент (0,44) к базовым ставкам тарифной политики на перевозку сахара-сырца в направлении Ильичевск – переходы РЖД назначением в Узбекистан. Если скидка останется и в следующем году, то этот грузопоток сохранится, и мы будем стараться увеличить его объёмы.

- ИМТП заявлял о проекте развития автомобильной и железнодорожной инфраструктуры с учетом перспективного грузооборота на период до 2025 года, который позволит увеличить пропускную способность порта на 83% - до 55 млн тонн в год. На какой стадии находится реализация этого проекта, какова его общая стоимость? Что именно он предусматривает?

- Специалисты института "ЧерноморНИИпроект" закончили предпроектную проработку рекомендаций по модернизации и обновлению автомобильной и железнодорожной инфраструктуры порта с учётом перспективного развития до 2015 года. В целом проект предусматривает строительство новых и реконструкцию существующих внутрипортовых дорог и дорог вне предприятия. Уже сейчас мы приступили к разработке проектной документации по развитию внутренней инфраструктуры порта. С этим вопросом несколько проще, так как это наша территория.

Параллельно идёт процесс переговоров с городскими и районными администрациями, в ведении которых находится земля, прилегающая к порту. Работаем и над определением круга смежников, с которыми нам предстоит реализовать этот проект.

С учетом восстановления существующих и строительства новых перегрузочных комплексов, которые появятся вследствие реализации Закона «О морских портах» (закон вступит в силу с 1 января 2013 г. - ред.), мы рассчитываем существенно увеличить пропускную мощность с нынешних 30 млн тонн до 55 млн тонн грузов в год.

Дноуглубительные работы начнутся после нереста рыбы

- Как складывается сотрудничество порта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для получения средств на проведение дноуглубительных работ в акватории Сухого лимана? На какой стадии находятся работы?

- Переговорный процесс с Европейским банком реконструкции и развития проходит в плановом режиме. Мы тесно сотрудничаем с представителями банка и тщательно выполняем все формальные процедуры.

Сегодня в порту идёт работа по ремонтному черпанию операционной акватории первого ковша Сухого лимана. Это - подготовительный этап для выполнения всего комплекса работ по дноуглублению подходного канала и операционной акватории со строительством рейдового причала №2.

Кроме того, уже в этом году мы объявили тендер на привлечение кредитной линии в размере 70 миллионов гривен (в эквиваленте иностранной валюты по курсу НБУ на дату раскрытия предложения). Сами дноуглубительные работы начнутся в следующем году после окончания зимнего периода и периода нереста рыбы.

Эту работу мы начали самостоятельно, не дожидаясь окончания необходимых процедур для получения кредита ЕБРР.

В целом инвестиционный проект предусматривает реконструкцию подходного канала с увеличением глубин до 17 м, строительство рейдового причала № 2 с дноуглублением операционной акватории, маневровой зоны и водного подхода до 17 м. В результате мы сможем обеспечить безопасную проводку, маневрирование, швартовку и дальнейшую обработку у причалов большегрузных судов класса Сapesize грузоподъемностью свыше 100 тыс. тонн и судов-контейнеровозов класса Post Panamax Plus вместимостью 8000 TEU. Реализация проекта имеет стратегическое значение для дальнейшего развития порта. Как известно, уже сегодня мы теряем свои конкурентные позиции и значительно проигрываем по глубинам (на подходном канале 14,5 м, у причалов 7,5-13,5 м) своим основным портам-конкурентам: Констанца (Румыния), Новороссийск (Россия), Южный (Украина).

Работа с потенциальными концессионерами уже практически началась

- На какой стадии находится проект сотрудничества с компанией «Каргилл Украина» по строительству комплекса по хранению и переработке зерновых и масличных культур годовой мощностью 4,5 млн тонн?

- Протокол о намерениях с генеральным директором «Каргилл Украина» Михаилом Ганевичем мы подписали 18 октября 2012 года. В документе указано, что компания «Каргилл Украина» планирует принять участие в концессионном конкурсе на один из целостных имущественных комплексов в Ильичевском морском торговом порту. На территории, прилегающей к 10-му причалу, компания намерена построить комплекс по хранению и переработке зерновых и масличных культур годовой мощностью 4,5 млн тонн.

Я оцениваю этот шаг крайне положительно. Мы видим заинтересованность со стороны «Cargill» и готовы вести открытый диалог, естественно, с привлечением отраслевого министерства. Уверены, что такая компания как «Cargill» - компетентный долгосрочный инвестор, обладающий грузовой базой – может стать надёжным партнером порта.

- Насколько ИМТП готов к проведению конкурса на привлечение концессионера? Когда он может быть объявлен? Как привлечение концессионера может повлиять на реализацию планов порта по модернизации и развитию инфраструктуры?

- Ильичевский порт ведёт подготовку к реформам в чётком соответствии с планами и сроками, сформированными в Министерстве инфраструктуры, в том числе и касательно концессии. На сегодняшний день мы провели анализ производственных мощностей и выделили потенциальные участки, которые по результатам концессионных конкурсов могут быть выделены в качестве целостно-имущественных комплексов будущим инвесторам для дальнейшего использования и развития.

Возможные даты проведения первых концессионных конкурсов - компетенция профильного министерства.

Эхо прошлых проблем

- Как отразился на инвестиционной привлекательности порта конфликт вокруг контейнерного терминала Ильичевск (бывшего "Укртрансконтейнера" (УТК)? Как сегодня складывается сотрудничество?

- Сегодня между портом и КТИ нормальные рабочие отношения. Нас устраивают результаты работы терминала, у нас нет каких-либо существенных разногласий по ключевым вопросам.

Руководство КТИ уделяет много внимания совершенствованию работы, повышению уровня клиентского сервиса. Это правильное и современное поведение со стороны стивидора, что, как видим, приносит результат. В октябре 2012 г. на причалах ГП «Ильичевский морской торговый порт» было переработано 21,5 тыс. TEU КТИ, что на 2,6 тыс. TEU, или на 13,9% больше, чем за предыдущий месяц.

- Есть ли планы возобновления режима неполной рабочей недели (на зимний период)?

- Пока такая мера нами не рассматривается. Режим неполной рабочей недели был введен для минимизации затрат порта в сложный летний период, когда объем грузопотоков, а значит и доходов порта, резко и значительно снизился. И мы это предвидели, поэтому и вынуждены были пойти на этот непопулярный шаг. К примеру, в мае порт не смог перейти миллионный рубеж и переработал всего 931 тысячу тонн, а в июне - 921 тысячу тонн. В июле ситуация стала выравниваться и с начала августа мы вышли из режима неполной рабочей недели.

Однако, и увеличение грузооборота не гарантирует рост прибыли порта. Все будет зависеть от колебаний рынка, конкурентных условий и внутренней экономики порта.

Анна Левченко (УНИАН)