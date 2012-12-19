На Прикарпатье отсутствует проезд к 40 населенным пунктам
10:24, 19 декабря 2012Транспорт/Связь
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В Ивано-Франковской области по состоянию на 6.00 отсутствует проезд к 40 населенным пунктам, осложнен – к 75.
Об этом сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.
Особенно сложная ситуация сложилась на территории Верховинского, Городенковского, Косовского, Снятинского и Тлумачского районов.
В Службе автомобильных дорог отмечают, что автодороги государственного значения - в проезжем состоянии, дороги коммунальной собственности - в норме. В Карпатах Вышковский и Яблонецкий перевалы находятся в проезжем состоянии.
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