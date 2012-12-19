На Прикарпатье отсутствует проезд к 40 населенным пунктам

В Ивано-Франковской области по состоянию на 6.00 отсутствует проезд к 40 населенным пунктам, осложнен – к 75.

Об этом сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Особенно сложная ситуация сложилась на территории Верховинского, Городенковского, Косовского, Снятинского и Тлумачского районов.

В Службе автомобильных дорог отмечают, что автодороги государственного значения - в проезжем состоянии, дороги коммунальной собственности - в норме. В Карпатах Вышковский и Яблонецкий перевалы находятся в проезжем состоянии.