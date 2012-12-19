Из-за ненастья нарушена доставка почты в 11 областях

В Украине из-за ненастья нарушена доставка почтовых отправлений в Волынской, Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, доставка почты будет проведена после проведения работ по ликвидации последствий ненастья.

В сообщении отмечается, что дорожники продолжают работать в усиленном режиме ради обеспечения свободного движения автотранспорта на дорогах Украины. 18 декабря на автомобильных дорогах общего пользования было задействовано 2 тысячи 535 единиц техники и 3 тысячи 732 рабочих, в частности, 2 тысячи 359 единиц техники Укравтодора и 176 единиц других предприятий и организаций (МЧС, Минобороны, подрядных организаций). В то же время проезд в некоторых районах остается усложненным.

В Ривненской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и Волынской областях проезд по дорогам государственного значения обеспечен, однако на местных дорогах - на подъездах к отдельным населенным пунктам - проезд местами усложнен.

В Ивано-Франковской области проезд усложнен по автомобильным дорогам государственного значения Р-24 Татарив – Косив – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский, Н-09 Мукачево - Львов, М-12 Стрый - Тернополь, Р-20 Снятин – Тязив. На местных дорогах этой области - на подъездах к отдельным населенным пунктам - проезд также местами усложнен

В Черновицкой области движение усложнен по автомобильной дороге государственного значения Р-63 Данкивцы – Вартикивцы - КПП «Сокиряны». На местных дорогах - на подъездах к отдельным населенным пунктам - проезд тоже местами усложнен.

Мининфраструктуры просит водителей и пассажиров при осуществлении или планировании поездок по возможности учитывать погодные условия.