ИМТП начал подготовку дноуглубительных работ, не дожидаясь кредита ЕБРР

Ильичевский морской торговый порт приступил к проведению подготовительных работ по дноуглублению акватории Сухого лимана, не дожидаясь окончания процедур, необходимых для получения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник ИМТП Александр Григорашенко.

«Сегодня в порту идет... подготовительный этап для выполнения всего комплекса работ по дноуглублению подходного канала и операционной акватории со строительством рейдового причала №2. Эту работу мы начали самостоятельно, не дожидаясь окончания необходимых процедур для получения кредита ЕБРР», - сказал он.

В то же время, А.Григорашенко отметил, что «переговорный процесс с ЕБРР проходит в плановом режиме».

«Мы тесно сотрудничаем с представителями банка и тщательно выполняем все формальные процедуры», - сказал он.

Также А.Григорашенко сообщил, что дноуглубительные работы начнутся в 2013 году после окончания зимнего периода и периода нереста рыбы.

«Сегодня мы теряем свои конкурентные позиции и значительно проигрываем по глубинам на подходном канале 14,5 м, у причалов 7,5-13,5 м своим основным портам-конкурентам - Констанца (Румыния), Новороссийск (Россия) и порт «Южный»», - сказал он.

Напомним, инвестиционный проект по дноуглублению акватории Сухого лимана предусматривает реконструкцию подходного канала с увеличением глубин до 17 м, строительство рейдового причала № 2 с дноуглублением операционной акватории, маневровой зоны и водного подхода до 17 м.

Реализация проекта позволит Ильичевскому порту принимать большегрузные суда класса Сapesize грузоподъемностью свыше 100 тыс. тонн и суда-контейнеровозы класса Post Panamax Plus вместимостью 8 000 TEU.

Как сообщал УНИАН, Ильичевский морской торговый порт в январе-ноябре 2012 года увеличил перевалку грузов на 8,45% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 13,173 млн тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших в Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Годовая проектная мощность ИМТП – свыше 30 млн тонн, пропускная способность по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU.

С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием 3 океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.