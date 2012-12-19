Кабмин сократил ассигнования на покупку школьных автобусов для сельских школ на 31 млн грн

Кабинет министров Украины осуществил перераспределение бюджетных средств в рамках финансирования Министерства образования и науки, молодежи и спорта и сократил на 31 млн грн статью расходов, предполагающую закупку школьных автобусов для перевозки детей, проживающих в сельской местности. Об этом говорится в распоряжении №1025 «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки, молодежи и спорта на 2012 год», опубликованном на веб-портале правительства.

Согласно распоряжению, одновременно увеличены расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей профессионально-технических учебных заведений, учреждений социальной адаптации – на 10 млн грн, а также расходы по программе «подготовка кадров высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации и обеспечение их баз практики» - на 21 млн грн.

Как сказано в распоряжении, Минфину предписано внести соответствующую роспись в государственном бюджете.

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