Операторы будут подключать только те мобильные, IMEI которых внесен в базу УГЦР

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила новые Лицензионные условия по предоставлению услуг мобильной связи, согласно которым операторы мобильной связи смогут подключать только терминалы, чьи международные коды идентификации (IMEI), внесены в обобщенную базу Украинского государственного центра радиочастот.

Об этом говорится в соответствующем решении от 13 декабря 2012 г. № 651, которым располагает УНИАН.

Согласно решению НКРСИ, эти меры предпринимаются «с целью защиты украинских сетей подвижной (мобильной) связи разных стандартов от неразрешенных к применению в Украине терминалов подвижной (мобильной) связи».

Операторы обязуются предоставлять в УГЦР IMEI всех терминалов (независимо от стандарта), которые подключаются к их сетям, и по которым предоставляются телекоммуникационные услуги.

Кроме того, операторы должны обеспечивать отправку сообщения на телефонный номер абонента в случае отсутствия кода IMEI его терминала в обобщенной базе данных, о возможном прекращении предоставления телекоммуникационных услуг на данный терминал с указанием причин, адреса и контактного номера телефона сервисного центра оператора, куда должен обратиться абонент для избежания прекращения предоставления услуг. Максимальный общий срок предоставления телекоммуникационных услуг на терминал, код IMEI которого отсутствует в обобщенной базе данных кодов IMEI, не должен превышать три месяца с момента первой регистрации кода IMEI этого терминала в сети любого оператора мобильной связи.

Операторы также обязуются предоставлять бесплатный доступ к телекоммуникационным сетям общего пользования для вызова пожарной охраны, милиции, скорой помощи, аварийной службы газа, службы помощи, по телефонами 101, 102, 103, 104 и 112 соответственно. Для обеспечения доступа к аварийным службам, службам экстренного вызова и телефонным справочно-информационным службам оператор должен взаимодействовать с другими операторами, провайдерами телекоммуникаций, службами телефонных справочников и др.

Согласно новым Лицензионным условиям, лицензиат не может в одностороннем порядке разрывать взаимосоединение с телекоммуникационной сетью другого оператора без сообщения НКРСИ и принятия соответствующего решения НКРСИ по существу обращения, должен предоставлять услуги мобильной связи по установленным показателям качества. Новыми Лицензионными условиями персоналу оператора запрещается принимать участие в забастовках, если такие действия приводят к прекращению функционирования сетей телекоммуникаций или предоставления услуг, что создает препятствия для обеспечения национальной безопасности, здравоохранения, прав и свобод человека.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.