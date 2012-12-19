Польша направит 10 млн долл. на "доремонт" центрального ж/д вокзала

Варшава. Государственная компания PKP на устранение недоработок отремонтированного к футбольному чемпионату Евро 2012 крупнейшего железнодорожного вокзала в Польше - "Варшава-Центральная" - направит еще около 10 млн долл.

Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что всего за несколько месяцев после ремонта на вокзале все более заметны недостатки и появляются старые проблемы.

Среди них издание называет протекающее покрытие, из-за которого на вокзале можно наблюдать лужи, пустующие коммерческие помещения, а также неисправные эскалаторы и лифты.

Напомним, РКР потратила на ремонт этого вокзала около 15 млн долл.

Также более 5 млн долл., которые компания должна получить как дотацию от правительства, планируется направить на закупку новых эскалаторов.

Остальные средства будут инвестированы в замену окон и обогрев центрального холла, низкая температура в котором, стала причиной отказа предпринимателей от аренды находящихся там помещений.

Как сообщал УНИАН, летом текущего года ряд польских экспертов высказывали мнение, что в ближайшие несколько лет отремонтированные к Евро 2012 года железнодорожные вокзалы в Польше "превратятся в руины" из-за недостатка средств на их текущее содержание.

На реконструкцию более 50 ж/д вокзалов к футбольному чемпионату Польша потратила рекордные 200 млн долл.

Справка УНИАН, В начале декабря государственная акционерная компания РКР объявила о намерении передать около трети из принадлежащих ей 2,5 тыс. железнодорожных вокзалов органам местной власти, что должно позволить ей сэкономить средства на их содержание.

Услугами столичного вокзала "Варшава-Центральная" ежегодно пользуется около 16 млн человек.