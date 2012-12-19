Samsung отказался от попытки запретить продажи Apple в Европе

Компания Samsung Electronics сняла иск с требованием запретить продукты Apple Inc в Европе на следующий день после успешного для корейского производителя завершения рассмотрения аналогичного иска американского гиганта в суде в США, сообщает Reuters.

Samsung и Apple, крупнейшие в мире производители смартфонов, ведут судебные споры относительно патентных прав примерно в 20 странах после того, как Apple обвинил Samsung в копировании своих бестселлеров iPhone и iPad.

В то же время Samsung умолчал о том, будут ли сняты требования компенсаций от Apple.

"Мы уверены в том, что лучше честно конкурировать на рынке, чем в суде", - говорится в заявлении фирмы.

Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.

Ранее американский суд отверг иск Apple Inc о запрете продаж смартфонов Samsung в США, однако потребовал от корейской компании выплатить производителю iPhone более 1 миллиарда компенсаций.

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