Число пользователей IP- и интернет-телефонией в мире за 6 лет выросло в 7,5 раз

Число абонентов фиксированной телефонной связи в мире, согласно исследованию Международного союза электросвязи (МСЭ), сократилось по сравнению с 2005 годом на 39 млн и составило по итогам 2011 года 1,204 млрд абонентов, или 17,3 фиксированных телефона на 100 жителей планеты.

Об этом сообщается на сайте МСЭ.

При этом в развитых странах насчитывалось 539 млн абонентов (падение по сравнению с 2005 годом на 31 млн абонентов), или 43,6 фиксированных телефона на 100 жителей, в развивающихся – 665 млн (падение на 8 млн) – 11,6 фиксированных телефона на 100 жителей.

Наибольшее количество абонентов фиксированной телефонии по итогам 2011 года зафиксировано в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 540 млн абонентов, в Америке насчитывалось 274 млн, в Европе – 253 млн, в СНГ – 73 млн, в арабских странах – 35 млн, в Африке – 11 млн.

В то же время за указанный период количество пользователей IP- или Интернет-телефонии (в сетях фиксированной связи) выросло с 18,7 млн чел в 2006 году (по данным Word Economic Forum) до 135,4 млн (по данным Point Topic) абонентов IP-телефонии операторского класса (сервис IP-телефонии, который предоставляют операторы связи, в отличие от IP-телефонии сторонних компаний типа Skype, Google и пр., которые используют инфраструктуру операторов и провайдеров – сервис Skype, например, ежемесячно использовали в 2011 году примерно 200 млн человек).

Для сравнения, в Украине по состоянию на конец 2011 года, по данным Госстата, насчитывалось 12,21 млн абонентов фиксированной телефонной связи, что более чем на 1,2 млн больше, чем по состоянию на конец 2005 года (10,99 млн абонентов). При этом рост абонентской базы в Украине продолжался до 2010 года, достигнув максимума в 2009 году.

Справка УНИАН. МСЭ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-коммуникационных технологий. МСЭ распределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты и др. Членами МСЭ являются 193 государства, регуляторные органы в области ИКТ, ведущие академические учреждения и порядка 700 частных компаний.