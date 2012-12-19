Польская PKP Intercity запустит на праздники 26 дополнительных поездов

Варшава. Польская государственная компания PKP Intercity, специализирующаяся на пассажирских перевозках между крупнейшими городами в Польше, в период рождественско-новогодних праздников планирует запустить дополнительно 26 поездов.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба компании, отметив, что большинство дополнительных поездов будут курсировать в направлении горнолыжных курортов на юге страны.

Кроме того, компания намерена усилить часть самых популярных поездов дополнительными вагонами, что позволит обеспечить более комфортные поездки для поляков в период праздников, которые начинаются Рождеством 25 декабря.

PKP Intercity на этот период увеличит количество используемых вагонов до 1400 с обычных 1200, а в первые дни января количество мест в поездах из самого популярного в Польше горнолыжного курорта - Закопане будет увеличено до 4,5 тыс. со стандартных 1,5 тыс. Как сообщал УНИАН, в ноябре PKP Intercity объявила о продаже специальных "праздничных билетов", которые можно купить с 30% скидкой в случае их приобретения за 8 дней до планируемой поездки. Благодаря этому компания рассчитывает уменьшить традиционные для праздников очереди на вокзалах.

Справка УНИАН. В Польше ежедневно курсируют около 350 поездов PKP Intercity, которая в прошлом году перевезла почти 37 млн пассажиров - 14% всего рынка пассажирских железнодорожных перевозок в 38-миллионной стране.

В то же время компания остается крупнейшим железнодорожным перевозчиком с учетом протяженности трасс - более 40% рынка.