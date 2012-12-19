ОЖД ежесуточно направляет на борьбу со снегом 3,5 тыс. железнодорожников

Одесская железная дорога (ОЖД) ежесуточно направляет на очистку стрелочных переводов 2,5 железнодорожников, еще более 1 тыс. работников ОЖД круглосуточно устраняют последствия сложных погодных условий в регионах.

Как говорится в сообщении ОЖД, для борьбы со снежной стихией задействованы четыре снегоуборочные машины СМ-2 и 7 машин СДПМ.

Когда ситуация усугубляется ветром и гололедом работники ОЖД используют 13 электровозов и тепловозов, которые оснащены специальным оборудованием для сбивания льда.

Кроме того, ОЖД использует еще 16 единиц техники для устранения повреждений на токоприемниках и приборах контактной подвески.

Напомним, с 12 декабря на территории Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) происходили задержки поездов из-за падения деревьев на пути на перегонах. При этом более всего от снежных заносов пострадали ЮЗЖД, Львовская (ЛЖД) и Одесская железная дорога (ОЖД).

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.