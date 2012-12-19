«Борисполь» усилит контроль за правильностью расчетов с клиентами Sky Taxi

Международный аэропорт «Борисполь» намерен усилить контроль за правильностью расчетов с клиентами Sky Taxi, разместив в каждой машине специальные информационные материалы, при помощи которых пассажиры смогут проверить соответствие расчетов стоимости поездки.

Как сообщает аэропорт, все машины Sky Taxi оборудованы таксометрами, что исключает возможность завышения стоимости поездки и предоставляет дополнительную опцию контроля экипажа.

Кроме того, на сегодня Sky Taxi является единственной службой такси в Украине, которая выдает клиентам фискальные чеки, позволяющие проверить правильность цены за оказанную услугу.

«Именно благодаря этому механизму была обнаружена ошибка водителя такси, который выдал пассажиру чек на сумму, превышающую стоимость поездки», - говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, 8 декабря один из клиентов SkyTaxi сообщил в социальных сетях о ненадлежащем обслуживания таксистом SkyTaxi, который выдал после поездки от аэропорта до Киева вместо фискального чека оперативный и получил, таким образом, большую, чем следовало плату за проезд.

«После получения обращения аэропорт отстранил водителя от работы, провел служебное расследование и передал материалы дела в милицию. Клиенту SkyTaxi обеспечили бесплатную поездку из Киева в «Борисполь» на обратный рейс 15 декабря и быструю регистрацию в аэропорту», - говорится в сообщении аэропорта. .

Справка УНИАН. Госпредприятие аэропорт «Борисполь» презентовало собственную службу такси, которое получило название Sky Taxi, 26 декабря 2011 года.

В парке Sky Taxi автомобили Hyundai Sonata 2.0 АКП, ESP 201 специальной комплектации.

Стоимость проезда в Sky Taxi из аэропорта «Борисполь» составляет 6,5 грн за 1 км.

Все водители Sky Taxi владеют английским языком, имеют стаж работы не менее 5 лет.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.