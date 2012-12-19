Крупнейший ж/д перевозчик Польши планирует получить первую прибыль в 2013 году

Варшава. Крупнейший пассажирский железнодорожный перевозчик в Польше компания Przewozy Regionalnе, созданная в конце 2008 года, планирует получить первую свою прибыль в следующем году - на уровне около 3,5 млн долл. (1USD=3,1PLN).

Об этом сообщает газета Puls Biznesu со ссылкой на бизнес-план компании, которая принадлежит органам самоуправления всех 16 польских воеводств.

"Согласно утвержденному наблюдательным советом компании бизнес-плану, текущий год перевозчик закончит с операционным убытком на уровне 51 млн злотых, но уже в 2013 году появится первая прибыль, которая составит 11 млн злотых", - отмечает газета.

Менеджмент Przewozy Regionalne рассчитывает увеличить прибыль в 2017 году до 88 млн злотых (28,4 млн долл. по текущему курсу).

"Благодаря позитивным финансовым результатам за несколько лет в компанию могли бы войти инвесторы", - сказала глава правления фирмы Мавгожата Кучевска-Ляска.

Газета пишет, что инвесторы могли бы выкупить доли в компании у части воеводств, которые имеют свои отдельные железнодорожные компании, в частности столичное Мазовецкое и Велькопольское воеводство, но отмечает, что эксперты скептически оценивают такие перспективы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Przewozy Regionalne сократила чистый убыток до 54,7 млн долл с 95,6 млн долл. в предыдущем году, который стал первым полным годом деятельности созданной в декабре 2008 года компании.

Справка УНИАН. В прошлом году Przewozy Regionalne заняла первое место в Польше по количеству перевезенных пассажиров с 41,5% долей рынка, в то время как ее главный конкурент PKP Intercity - около 14%, а с учетом протяженности трасс доли компаний составили 36% и 45% соответственно.

Ежедневно Prewozy Regionalne оперирует 2,7 тыс. поездами, которые в прошлом году перевезли почти 10 млн человек.