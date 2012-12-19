Наблюдательный совет авиакомпании «АэроСвит» утвердил программу реструктуризации деятельности авиакомпании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, программа, предусматривающая, в частности, сокращение персонала, была разработана в ноябре текущего года.

"О подобных мерах уже объявили десятки авиакомпаний по всему миру, включая, практически все ведущие авиационные группы Европы. Причины, побудившие европейских авиаперевозчиков к такому шагу, – общие последствия отраслевого кризиса, рецессия экономики стран Еврозоны, падение спроса в регионе, который многие европейские авиакомпании вынуждены стимулировать снижением тарифов, из-за чего их доходы уже не покрывают опережающий рост расходов", - говорится в сообщении "АэроСвита".

В целом программа предусматривает значительное сокращение операционных затрат "АэроСвита" и его постепенный выход из зоны убыточности. С начала декабря Департамент трудовых ресурсов компании начал предупреждать об увольнении.

«Часть операций будет передана на аутсорсинг, вследствие чего изменится структура авиакомпании. Произойдет ее реорганизация и сокращение штата. С учетом запланированного сокращения персонала, сотрудники авиакомпании, в соответствии с национальным трудовым законодательством, должны заблаговременно получить предупреждение об увольнении в связи с реорганизацией. Поэтому предоставление таких предупреждений Департамент трудовых ресурсов компании начал уже в декабре. Далее администрация "АэроСвита" примет весь комплекс мер, предусмотренных трудовым законодательством в случае реорганизации предприятия», - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, в «АэроСвите» сообщают, что, учитывая отраслевой кризис в мировой авиационной индустрии на фоне пессимистических прогнозов перспектив авиаперевозок, падение покупательской способности населения Украины, «руководство "АэроСвита" не может не реагировать на эти тенденции, стремясь сохранить жизнедеятельность крупнейшей авиакомпании страны и доступ ее пассажиров к ключевым трансконтинентальным воздушным линиям».

Как сообщал УНИАН, генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Антон Волов прогнозировал, что аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года замедлит темпы роста пассажиропотока с 20% до 5% из-за реструктуризации базовых авиаперевозчиков – авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и «АэроСвит».

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.