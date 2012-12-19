Железные дороги за 11 месяцев включали вагоны-салоны в состав поездов более 50 раз

Железные дороги Украины за 11 месяцев 2012 года по заказу физических и юридических лиц включали специализированные вагоны-салоны в состав пассажирских поездов более 50 раз.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), основные направления, по которым использовались вагоны-салоны, - Симферополь, Киев, Москва и Львов.

При этом клиент может выбрать любой маршрут следования вагона-салона в пределах графика движения поездов, в том числе в страны СНГ и Балтии.

С начала 2012 года чаще всего заказывались специальные вагоны-салоны Донецкой (ДЖД) и Юго-Западной (ЮЗЖД) железной дороги.

Всего железные дороги Украины имеют 11 вагонов-салонов, в том числе на ЮЗЖД — 5 и ОЖД — 2.

Напомним, что стоимость услуг вагона-салона включает в себя пользование непосредственно вагоном-салоном (в среднем 2829,14 грн в сутки) и оплату стоимости проезда одиннадцати СВ-мест в вагоне согласно Правилам перевозок.

Справка УНИАН. Вагон-салон рассчитан на 11 мест. В вагоне есть большой зал, кухня, просторное спальное купе.

Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. В зале есть мягкий уголок, компьютер, аудио- и видеотехника. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер и ванная комната. Предусмотрено также специальное купе для охраны и проводников.