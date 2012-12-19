Украина вошла в Координационный совет СНГ по вопросам информатизации

Украина вошла в Координационный совет государств-участников СНГ по вопросам информатизации.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее постановление «О присоединении к решению Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о Положении о Координационном совете государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросам информатизации», Кабинет министров Украины принял сегодня, 19 декабря.

Вход Украины в Координационный совет государств-участников СНГ по вопросам информатизации позволит координировать и углублять сотрудничество со странами СНГ в области информатизации. Кроме того, отныне Украина будет активно участвовать в разработке решений о сотрудничестве в указанной сфере, отметили в Кабмине.

Полномочия по представительству интересов Украины в Координационном совете государств-участников СНГ по вопросам информатизации предоставлены председателю Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимиру Семиноженко.