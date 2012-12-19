ГАИ предупреждает водителей об очередных ограничениях движения на дорогах

ГАИ снова предупреждает водителей об ограничении движения на дорогах в Украине в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, из-за интенсивных осадков и сложные погодные условия на некоторых автодорогах государства затруднено движение транспортных средств.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения, расчистки дорог от снега и предупреждения заторов в движении службами автомобильных дорог по согласованию с Госавтоинспекцией введены временные ограничения на некоторых участках автомобильных дорог в 5 областях.

Так, в Волынской области временно ограничено движение на трассах: Т-03-03 (Луцк-Радомышль-Демидовка на Дубно) с км 8 - 18 в направлении Ривненской области - для грузового транспорта;

В Ивано-Франковской области: Р-20 Снятин-Тязив км 0-27 – для всех видов транспорта; Р-24 Татарив – Косив – Коломыя – Борщев - Каменец-Подольский км 136-172 - для всех видов транспорта.

В Хмельницкой области: М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, км 191 - 272 ограничено для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения; Р-48 Каменец-Подольский – Сатанив – Вийтивцы – Белогорье, км 0 – 159 - для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения; Т-23-08 Гукив – Дунаевцы – Могилев-Подольский, км 0 – 109 - для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения; Т-23-21 Ярмолинцы – Каменец-Подольский км 0 - 51 - для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения.

В Тернопольской области: Н-18 Ивано-Франковск – Бучач - Тернополь км 80-95 – для всех видов транспорта; организован объезд через прилегающие населенные пункты; Р-41 «Обход г. Тернополя» (км 20-27) – для всех видов транспорта; Р-32 «Белая Церковь – Кременец» (км 2-16) – для всех видов транспорта.

В Ривненской области из-за снежных переметов затруднено, а в отдельных случаях ограничено движение транспорта по местным автомобильным дорогам в пределах Здолбуновского, Березновского, Гощанского, Дубровицкого, Дубенского, Демидовского, Заречненского, Костопольского, Корецкого, Млыновского, Острожского, Рокитновского и Ривненского районов.