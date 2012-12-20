Google продает телевизионное отделение Motorola за 2,35 млрд долл.

Американская компания Google Inc договорилась о продаже компании Motorola Home производителю сетевого оборудования Arris Group Inc за 2,35 миллиарда долларов в акциях и наличными, сообщает Reuters.

Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2013 года после получения разрешений регуляторов.

Google получит за отделение Motorola, специализирующееся на производстве ресиверов цифрового телевидения, примерно 15,7% акций Arris.

Соглашение увеличит портфель патентов Arris, Google избавится от не очень интересного для него актива, полученного в ходе покупки за 12,5 миллиарда долларов группы Motorola Mobility.

"Google фактически сбросил большинство производственных активов, которые ассоциировались с Motorola", - отметил аналитик Needham & Co Керри Райс, добавив, что некоторые инвесторы опасались, что эти производства снизят маржу Google.

Основанная в 1998 году, компания Google сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.