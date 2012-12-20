В Украине из-за снежных заносов усложнен проезд к более чем 460 населенным пунктам

В Украине из-за снежных заносов усложнен проезд к 461 населенному пункту.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Винницкой области – к 60 н.п., Волынской - 70, Ивано-Франковской - 8, Житомирской - 33, Львовской - 3, Ривненской - 85, Тернопольской - 120, Хмельницкой - 60, в Черновицкой – к 22.

По состоянию на 08.00 20 декабря проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

К расчистке дорог привлекалась 1 тыс. 420 единиц техники.

Самая сложная ситуация возникла в Донецкой области на автодороге «Артемовск-Лисичанск», где на границе с Луганской областью в снежных заносах оказалось более 67 автомобилей. В настоящее время движение автотранспорта восстановлено частично – в заносах остаются 17 грузовых автомобилей. Работы по расчистке трассы продолжаются.

В городах установлено 2 тыс. 572 пункта обогрева, в которых в течение прошлых суток оказана помощь 3 тыс. 122 людям. В целом с 15 по 20 декабря оказана помощь 10 тыс. 761 человеку.

На территории Украины в течение суток к мероприятиям по преодолению последствий сложных погодных условий привлечено 17 тыс. 841 человек и 4 тыс. ед. техники.

Основные усилия МЧС направлены на предоставление помощи в возобновлении энергоснабжения населенных пунктов, обеспечение электроэнергией лечебных заведений, систем жизнеобеспечения и обеспечение проезда транспорта на основных автодорогах государственного значения, в частности на автодорогах «Киев-Львов», «Киев-Чоп», «Киев-Одесса», «Киев-Харьков», «Киев-Чернигов», «Харьков-Симферополь» и г. Киеве.

В круглосуточном режиме работает рабочая группа Оперативного штаба МЧС Украины.

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