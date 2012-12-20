Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма, который бушует у берегов Крыма.

Как сообщили УНИАН в Республиканском комитете по транспорту и связи, в Керченском проливе сейчас северо-восточный ветер скоростью до 22 метров в секунду, высота волн достигает двух метров.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Керченском проливе приостановлено движение паромов сообщением "Крым - Кавказ". На автостанциях и автовокзалах Крыма прекращена продажа билетов на автобусы российского направления, идущие через переправу. Пассажиры предупреждены о сложившейся ситуации. Билеты, приобретенные заранее, можно сдать в кассах автостанций и автовокзалов или обменять на автобусные рейсы, идущие через Ростов», - заявили в профильном комитете.

Справка УНИАН. Керченская переправа создана в 1954 году, ее основным видом деятельности являются перевозка пассажиров, автомобилей и грузов через Керченский пролив из порта «Крым» в порт «Кавказ» и в обратном направлении.