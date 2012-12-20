На автодороге Лисичанск-Артемовск образовался полуторакилометровый снеговой занос высотой 1 метр

На автодороге Лисичанск-Артемовск 19 декабря около 17.00 из-за сильного порывистого ветра на протяжении 1,5 км образовался снеговой занос высотой 1 метр.

Как сообщили УНИАН в ГТУ МЧС в Луганской области, в заносе застряли 8 автотранспортных средств, в том числе автобус с 15 пассажирами преимущественно преклонного возраста.

К разблокированию затора были привлечены пожарная автоцистерна, автомобиль САРМ и 6 спасателей. Людей вывели на свободный участок трассы, откуда их забрал другой автобус, который направлялся в Лисичанск.

Высвобождение автомобилей из снегового заноса длилось до полуночи. Пострадавших нет.