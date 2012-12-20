УЗ задействует в праздничных перевозках максимальное количество подвижного состава

Железные дороги Украины задействуют в новогодних и рождественских перевозках максимальное количество подвижного состава, пригодного для перевозок в зимний период.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Иван Карпяк.

«На новогодние и рождественские праздники «Укрзализныця» использовала весь технически пригодный для зимнего периода пассажирский подвижной состав», - сказал он.

По словам И.Карпяка, инвентарный парк «Укрзализныци» составляет 6,5 тыс. пассажирских вагонов, из них рабочий парк 4,5 пассажирских вагонов.

«Это те вагоны, которые можно задействовать во время зимних перевозок. Другие вагоны непригодны для зимнего периода», - сказал он.

И.Карпяк также отметил, что в отличие от периода новогодних и рождественских перевозок 2011-2012 года, в сезоне 2012-2013 года основной пассажиропоток сконцентрирован на четыре даты.

«В этом году мы назначали дополнительные поезда по аналогии с прошлым годом, начиная с 20 декабря, но если в прошлом году корреспонденция пассажиропотока была рассеяна, то в этом году она сосредоточилась в основном на четыре даты. Наибольший пассажиропоток наблюдается 29, потом - 30, 28, 27 декабря », - рассказал И.Карпяк.

Он также сообщил, что на эти 4 дня билеты на графиковые поезда были выкуплены в первые дни открытия продажи на них (за 45 дней - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") увеличила количество рейсов дополнительных поездов, назначенных на новогодние и рождественские праздники, до 212.

В сезон новогодних и рождественских перевозок 2011 года железные дороги Украины назначили 190 рейсов дополнительных поездов.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.

«Укрзализныця» неоднократно настаивала на выполнении статьи 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», предусматривающей, в частности, финансирование строительства и реконструкции магистральных железнодорожных линий и приобретение подвижного состава для перевозок пассажиров за счет средств госбюджета Украины.

Согласно проекту капитальных инвестиций «Укрзализныци», поданному в Мининфраструктуры, «Укрзализныця» просит выделить в 2013 году 2,755 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава и 5,431 млрд грн для осуществления пригородных перевозок.