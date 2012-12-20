«Борисполь» хочет самостоятельно заключать договоры аренды

Министерство инфраструктуры по инициативе Международного аэропорта «Борисполь» разработало законопроект, который позволит аэропорту самостоятельно заключать договоры аренды имущества.

Как говорится в сообщении аэропорта, в настоящее время законопроект находится на согласовании в Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли и в Фонде государственного имущества.

На сегодня аэропорт как государственное предприятие не уполномочен самостоятельно заключать и продлевать договоры аренды.

«Все необходимые документы для проведения конкурсов и заключение договоров с арендаторами терминала D «Борисполь» подготовил к 25 мая, а Региональным отделением Фонда госимущества в Киевской области договоры аренды были подписаны только в середине октября. После этого понадобилось согласования в Государственной таможенной службе. И только 10 ноября магазины начали работать. В результате в течение длительного времени пассажиры нового терминала D не могли получить надлежащий комплекс услуг в аэровокзальном комплексе аэропорта. Во избежание подобных задержек аэропорт «Борисполь» инициировал предложение о передаче права заключения договоров аренды имущества предприятию», - говорится в сообщении аэропорта «Борисполь».

В аэропорту отмечают, что, как показывает мировая практика, современные аэропорты получают до 80% доходов именно от коммерческой неавиационной деятельности.

«Аэропорт «Борисполь» планирует применить такую модель и в своей работе», - говорится в сообщении.

Напомним, в 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.