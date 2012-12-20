1 января вступит в силу Тарифная политика железных дорог СНГ на 2013 фрахтовый год

С 00 часов 1 января 2013 года вводится в действие Тарифная политика железных дорог государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2013 фрахтовый год, принятая XXI Тарифной конференцией железнодорожных администраций-участниц Тарифного соглашения.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, соответствующий приказ подписан министерством и зарегистрирован в Министерстве юстиции 7 декабря 2012 года.

Приказ предусматривает применение Тарифной политики при перевозке по территории Украины транзитных грузов.

В частности, предусматривается установление в соответствии с международными договорами на железнодорожном транспорте Украины базовых ставок на перевозку транзитных грузов в соответствии с расстоянием, на которое перевозится груз. Они распространяются на перевозки наливных грузов повагонными отправками в цистернах и бункерных полувагонах, перевозки грузов повагонными отправками в универсальном подвижном составе, перевозки груженых и порожних универсальных крупнотоннажных контейнеров, а также перевозки груженых и порожних универсальных среднетоннажных контейнеров.

Среди новшеств Тарифной политики, в частности, правила определения платы за перевозку частных (собственных) груженых и порожних вагонов (без перегрузки) при выявлении во время транспортировки технической неисправности (если повреждение произошло не по вине железной дороги), которая препятствует продолжению перевозки, и осуществление текущего отцепочного ремонта таких вагонов не на станции отцепки (пункт 3.2.7).

Соответственно, если вагон был поврежден не по вине железной дороги, то все расходы берет на себя грузоотправитель.

Кроме того, в Тарифной политике, вступающей в силу с 2013 года, также актуализированы правила определения платы за перевозку устройств, а также в вагонах, оборудованных съемным и несъемным оборудованием. Кроме того, внесены изменения, связанные с ведением с 1 июля 2012 года актуализированной версии этой номенклатуры.

Также были внесены изменения в Порядок расчета и округления базовой ставки и округления провозных платежей.