Железнодорожный транспорт Украины продолжит работать даже в условиях «конца света» - УЗ

«Укрзализныця» сообщает, что прогнозы энергетического коллапса (который часто называют «концом света») не остановят работу железнодорожного транспорта.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, «если же все-таки в результате природных катаклизмов или аварий в электрических сетях произойдет нарушение электроснабжения, железнодорожный транспорт продолжит работать».

Системы обеспечения безопасности движения поездов и связи имеют резервные автономные источники питания. Данные источники питания рассчитаны на то, чтобы обеспечивать работу указанных устройств не менее 8 часов.

При потере электроснабжения участка железной дороги в течение значительного периода от независимых источников питания будет обеспечиваться электроснабжение основных систем управления движением поездов, сигнализации, централизации и блокировки, связи, что позволит перевести на автономную (тепловозную) тягу движение поездов и вывести железнодорожные поезда с обесточенных зон, а затем, совместно с энергоснабжающими компаниями, в зависимости от ситуации принять решение о дальнейшей организации работ по ликвидации последствий аварий и восстановлению движения поездов.

«В случае энергетического коллапса первоочередная задача, которая будет стоять перед работниками железнодорожного транспорта, - вывести все поезда с электротягой (в первую очередь пассажирские и пригородные) из обесточенных зон в места, где будут созданы надлежащие условия для пассажиров. Дальше - восстановление движения поездов на автономной тяге, то есть с помощью тепловозов и дизель-поездов», - сообщили в «Укрзализныце».

При этом железнодорожники отмечают, что железнодорожная контактная сеть не имеет резервного питания, а система обеспечения безопасности движения поездов и связи - имеет. Электроприемники технологических нагрузок (устройства, отключение которых приводит к нарушению технологии работы предприятий железнодорожного транспорта, центральных постов диспетчерской централизации, дорожных и региональных центров управления движением поездов, постов электрической централизации, узлов связи, радиорелейных станций, радиоцентров, серверных залов вычислительной техники и компьютеров компьютерных автоматизированных систем управления) относятся к особой группе I категории надежности электроснабжения и имеют третий дополнительный источник электропитания от независимых дизель-генераторных агрегатов, аккумуляторных батарей и других. Данные источники питания рассчитаны на то, чтобы обеспечивать работу указанных устройств в течение не менее 8 часов.

Кроме этого ежегодно в процессе подготовки к работе в зимний период осуществляются дополнительное обучение работников железнодорожного транспорта, аварийные тренировки оперативных работников электроэнергетической отрасли, проверка схем профилактического подогрева проводов и механических средств борьбы с отложением льда. Проверяются средства связи и взаимодействие энергодиспетчерского аппарата железных дорог с энергодиспетчерским аппаратом электропередающих организаций, энергосистем и НЭК «Укрэнерго». Разработаны и утверждены порядки действий персонала в тех или иных аварийных ситуациях, схемы послеаварийного питания при отключении отдельных или группы тяговых подстанций и другие. Созданы постоянно действующие оперативные штабы для организации работ при наступлении сложных метеоусловий и при возникновении аварийных ситуаций.

Справка УНИАН. Причинами коллапса - одновременного отключения во всех регионах источников энергоснабжения, в энергетической отрасли может быть дефицит активной мощности в Объединенной энергетической системе Украины, и, как следствие, снижение частоты электрического тока ниже установленных норм, что может привести к каскадному отключению электрических сетей, выходу из синхронизма генераторов электрических станций и т. д. Данная ситуация была возможна в 90-е годы прошлого века в связи с неполными расчетами потребителей за электроэнергию и электрических генерирующих станций за энергоносители (газ, мазут, уголь). В настоящее время возникновение такой ситуации практически невозможно, так как в энергосистемах достаточно генерирующих мощностей, график потребления электрической мощности потребителями прогнозируем с достаточной степенью точности, расчеты за энергоносители и электроэнергию проводятся почти стопроцентно.

Также причиной коллапса может стать выход из работы (по техническим или другим причинам) крупной электростанции или мощного блока на электрической станции, магистральной линии электропередачи высокого напряжения, но он при современном состоянии электроэнергетической отрасли и уровне энергодиспетчерского управления не должен привести к энергетическому коллапсу, возможна лишь некоторая дестабилизация электроснабжения в отдельных регионах на время локализации аварии и осуществления переключений в электрических сетях и ввода резервных генерирующих мощностей.

Кроме того, к значительному нарушению электроснабжения могут привести разные природные катаклизмы. На территории Украины наиболее частыми и значительными становятся сложные метеорологические условия с отложением льда на проводах линий электропередач и сильные ветры. Так, дополнительная нагрузка от льда на провода, опоры и электрооборудование увеличивается на 2-4 кг на погонный метр, что в условиях усиления ветра приводит к массовым обрывам проводов, падению опор, отключению линий электропередач и электрических подстанций и обесточиванию целых регионов.

Восстановление электроснабжения в этом случае требует значительного времени, так как повреждается большое количество линий электропередач и поддерживающих конструкций, а их восстановление при гололедице на дорогах требует значительных усилий и времени.