Военизированная охрана железных дорог за 11 месяцев раскрыла и предупредила 1249 краж

Военизированная охрана (ВОХР) железных дорог Украины за 11 месяцев 2012 года раскрыла и предупредила на железных дорогах 1249 случаев краж на сумму 1,98 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, зарегистрировано 360 краж грузов на сумму 400,3 тыс. грн и 889 случаев краж комплектующих деталей и оборудования железных дорог на сумму 1,58 млн грн.

За 11 месяцев 2012 года ВОХР железных дорог задержала 9512 человек, из них за хождение по путям в неустановленном месте - 9486 человек, за незаконный проезд в грузовых поездах - 14 человек, срывание пломб и прочее - 12 человек.

К административной ответственности привлечено 7516 человек, общая сумма штрафов составляет 260 тыс. грн.

Больше всего краж раскрыто и предупреждено на Приднепровской (ПЖД) — 502 случая, Донецкой (ДЖД) - 300, Львовской (ЛЖД) - 173 и Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) - 153.

Также в «Укрзализныце» отмечают, что на новых электропоездах устанавливается система контроля несанкционированного проникновения посторонних лиц в вагоны, находящиеся в отстое, и система видеонаблюдения в вагонах.