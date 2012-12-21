31 декабря - пик низких цен на железной дороге

31 декабря вступит в силу низкий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 0,7. Таким образом, значительно уменьшится стоимость проезда в пассажирских поездах (уменьшение составит от 40 до 60 гривен в зависимости от класса поездки), сообщает Укрзализныця.

Согласно сообщению, под указанную индексацию попадают билеты на все категории вагонов, кроме пригородных поездов.

Например, с 25 по 30 декабря на поезд № 91 Киев - Львов базовая стоимость проезда составляет: купе - 204, 41 грн, плацкарт - 110,78 грн.

А уже 31 декабря базовая стоимость проезда тем же поездом № 91 Киев - Львов (в понедельник, четверг и субботу) будет составлять: купе - 137,72 грн, плацкарт - 73,04 грн.

Сейчас, на 31 декабря, остаются в свободной продаже проездные документы по всем направлениям. Выбрав некоторые поезда, пассажиры имеют возможность по самым низким ценам еще до Нового года успеть к месту назначения. Например, жители Киева, которые намерены праздновать Новый год в Одессе могут воспользоваться поездом № 009Ш Киев - Одесса и в 23:00 прибыть к месту назначения. Стоимость плацкартного места - 64,29 грн, купейного - 135,27 грн.

Также на 31 декабря остаются свободными места в направлении Западной Украины. В частности, плацкартные места на поезд № 505К Киев - Ужгород (из Киева - в 01:28, в Ужгороде - в 16:53), стоимость плацкартного места - 84,59 грн. Также есть свободные места на поезд № 219 Киев - Ивано-Франковск (из Киева - в 00:07, в Ивано-Франковске - в 13:13), стоимость плацкартного места - 79,28 грн.

Справка УНИАН. Приказом № 170 Министерства инфраструктуры Украины определили 13 календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. Также на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие. Эти коэффициенты также касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов.