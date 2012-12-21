31 декабря заработает понижающий коэффициент индексации проезда в пассажирских поездах

31 декабря вступит в действие низкий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 0,7, который позволит уменьшить стоимость проезда в пассажирских поездах от 40 до 60 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), под эту индексацию подпадают билеты на все категории вагонов, кроме пригородных поездов.

Например, с 25 по 30 декабря в поезде № 91 Киев - Львов базовая стоимость проезда составляет в купе - 204,41 грн, в плацкарте - 110,78 грн. А 31 декабря базовая стоимость проезда этим поездом (в понедельник, четверг и субботу) составит в купе - 137,72 грн, в плацкарт - 73,04 грн.

По информации «Укрзализныци», на сегодня в свободной продаже остаются проездные документы на 31 декабря по всем направлениям.

Напомним, с 1 октября действовал понижающий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах 0,93.

Справка УНИАН. Приказом № 170 Министерства инфраструктуры Украины определено 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда.

Стоимость билета и плацкарты корректируется на коэффициенты по календарным периодам и дням недели.

Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, а на пятницу и воскресенье - повышение на 10%.

При оформлении билета на электропоезда "Интерсити+" в направлении "туда и обратно" применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.