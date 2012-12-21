Железные дороги Украины с начала года погрузили 53 млн тонн строительных грузов

Железные дороги Украины с начала 2012 года погрузили 53 млн тонн строительных грузов, из них 52,984 млн тонн во внутреннем сообщении.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), всего с начала года железные дороги Украины нагрузили строительными грузами 813,614 тыс. вагонов.

В среднем в сутки грузилось 149,7 тыс. тонн, или 2,299 тыс. вагонов с минеральными строительными грузами.

Больше всего строительных грузов погрузили на Юго-Западной (ЮЗЖД) железной дороге - 20,575 тыс. тонн. Львовская железная дорога (ЛЖД) погрузила 10,175 тыс. тонн, Одесская (ОЖД) - 7,499 тыс. тонн, Южная (ЮЖД) - 5,799 тыс. тонн, Приднепровская (ПЖД) - 5,186, Донецкая (ДЖД) - 3,75 тыс. тонн.

Напомним, всего за 11 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли 67,066 млн тонн грузов - на 1,9% меньше чем за аналогичный период 2011 года.

В структуре внутренних железнодорожных перевозок стройматериалы занимают третье место и занимают 14,8% общего объема внутренних перевозок.