Правительство увеличило на 2012 год госгарантии «Укравтодору» в 4 раза - до 17 млрд грн

Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

Это закреплено постановлением правительства №1178 от 21 декабря.

Напомним, в ноябре 2012 года Кабинет министров сократил объем обязательств по заимствованиям под государственные гарантии «Укравтодору» в 2012 году на 1,6 млрд грн - до 4,295 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 14 мая 2012 г. № 393 утвердил Порядок и условия предоставления в 2012 году государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор»).

Государственные гарантии предоставляются в пределах общего объема, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год", при условии, что размер обязательств по займам «Укравтодора» не превышает 5,9 млрд грн.

Заимствования используются для финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе, строительства автомагистрали через Днепр в Запорожье, приобретения дорожной техники и оборудования для дочерних предприятий ПАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».

Напомним, в 2011 году Кабмин предоставил госгарантии «Укравтодору» при условии обязательств по кредитам не более 3 млрд грн.