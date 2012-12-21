Власти РП намерены направить для спасения от банкротства авиакомпании LOT до 450 млн долл.

Варшава. Польские власти на спасение от банкротства крупнейшего авиаперевозчика – государственной компании LOT, осуществляющей регулярные рейсы в Украину, может направить от 320 до 450 млн долл. (1USD=3,1PLN). Об этом сообщил в пятницу телеканалу TVN24.pl, бывший глава компании Марчин Пируг уволенный со своей должности в декабре текущего года из-за финансовой ситуации принадлежащей государству компании.

Он отметил, что в текущем году компания получит более 70 млн долл. убытков, вызванных, главным образом, резким снижением пассажиропотока осенью текущего года, когда обычно авиакомпании получают львиную долю своей прибыли.

В начале текущего года LOT прогнозировал в 2012 году более 30 млн долл. прибыли в сравнении с почти 50 млн долл. убытков в прошлом году (по текущему курсу).

TVN24 отмечает, что LOT в этом году продал часть своих активов и передал в лизинг одну из компаний, заметив, что без этой операции убыток составил бы почти 260 млн долл.

Марчин Пируг отметил, что компании под его руководством в результате начавшейся в 2010 году реструктуризации удалось улучшить операционный результат на 160 млн долл.

Он также объяснил необходимость дополнительного финансирования компании польским правительством тем, что ей не хватает денег на продолжение реструктуризации.

"Чтобы реализовать все изменения необходимо около 65 млн долл. У LOT не было таких денег за последние 10 лет. Компания никогда не зарабатывала. За исключением нескольких лет всегда получала убытки", - сказал он.

Пируг заметил, что компания подала заявку на помощь правительства в 320 млн долл., не исключив, что на самом деле на ее спасение понадобится более 450 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в начале года LOT заявляла о намерении увеличить пассажироперевозки еще на 9% - после аналогичного роста в прошлом году — до около 5 млн. человек.

Справка УНИАН. Принадлежащая польскому государству компания LOT остается лидером в сфере авиа перевозок в Польше, но ее доля на рынке после его либерализации из-за вступления страны в Евросоюз в 2004 году сократилась до менее 30% с 60-70% ранее.

За последние пять лет компания последний раз получила чистую прибыль в 2007 году на уровне около 50 млн. долларов, а убыток в следующие три года составлял от около 16 до 240 млн. долларов.

67,7% компании принадлежит министерству госимущества Польши, 25,1% госкомпании Regionalny Fundusz Gospodarczy, остальные 6,93% сотрудникам компании.