Юристы «Укрзализныци» в 2012г. предотвратили неправомерное взыскание с ж/д около 2 млрд грн

Юридическая служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2012 году предотвратила неправомерное взыскание с железных дорог Украины около 2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщил начальник главного юридического управления «Укрзализныци» Михаил Оныськив.

«В течение 2012 года мы более 2 млрд грн не дали неправомерно взыскать с наших предприятий», - сказал он.

По словам М.Оныськива, основное количество неправомерных взысканий с железных дорог Украины связано с налоговыми обязательствами.

«Это, в основном, иски, связанные с налоговыми обязательствами и налоговыми сообщениями. Например, только вчера на рассмотрении в административных судах Киева было еще 2 дела на более 0,5 млрд грн, где есть вопросы по налоговым обязательствам. Суды по ходатайству самой налоговой отложили эти слушания на 2013 год», - сказал он.

По словам М.Оныськива, «Укрзализныце» удалось убедить налоговые органы учитывать судебную практику.

«Примерно на процентов 30-35% снизилось за год количество нарушений, которые налоговые применяют к железной дороге, теперь они начали уже обрабатывать судебную практику», - сказал он.

В то же время, М.Оныськив отметил, что «Укрзализныця» полностью выполняет свои налоговые обязательства.

«Мы госпредприятие, тоже платим налоги, все обязательные платежи. И мы поставили вопрос: если мы неправильно применяем законодательство, объясняйте нам, давайте будем советоваться», - сказал он.

М.Оныськив также сообщил, что по железным дорогам Украины ежегодно проходит около 5-6 тыс. судебных дел в год.

Кроме того, М. Оныськив сообщил, главное юридическое управление «Укрзаилзныци» планирует внедрить автоматизированную систему работы с договорами и претензионного судебного обеспечения.

«Все те дела, которые идут на железных дорогах, будут идти сюда. Мы будем видеть статус каждого договора и дела, прослеживать претензионную работа и проплаты. Эта база будет рычагом, который обеспечит систему контроля», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует по итогам 2012 года перечислить в государственный бюджет и целевые фонды 11,7 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем в прошлом году.