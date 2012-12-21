Транспортное сообщение с Арабатской стрелкой продолжает оставаться ограниченным

До сих пор ограничено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами на Арабатский стрелке в Херсонской области, где 19 декабря в результате усиления восточного ветра до 25-30 м/с произошло перемывание автодороги "Геническ – Стрелковое" в районе проливов Тонкая и Промоина.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, организовано круглосуточное дежурство подразделений МВД, МЧС и Херсонского облавтодора.

Спасатели МЧС обеспечивают доставку продуктов и питьевой воды к населенным пунктам на Арабатской стрелке.

Кроме того, из-за ненастья (сильные порывы ветра 20-25 м/с, гололедица, мокрый снег) отменены авиарейсы в аэропорту Симферополя.