Транспортное сообщение с Арабатской стрелкой продолжает оставаться ограниченным
14:45, 21 декабря 2012Транспорт/Связь
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До сих пор ограничено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами на Арабатский стрелке в Херсонской области, где 19 декабря в результате усиления восточного ветра до 25-30 м/с произошло перемывание автодороги "Геническ – Стрелковое" в районе проливов Тонкая и Промоина.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, организовано круглосуточное дежурство подразделений МВД, МЧС и Херсонского облавтодора.
Спасатели МЧС обеспечивают доставку продуктов и питьевой воды к населенным пунктам на Арабатской стрелке.
Кроме того, из-за ненастья (сильные порывы ветра 20-25 м/с, гололедица, мокрый снег) отменены авиарейсы в аэропорту Симферополя.
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